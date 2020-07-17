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Англия

Ньюкасл при новых владельцах: известный тренер и звездные новички
 17.07.2020 |
Ньюкасл при новых владельцах: известный тренер и звездные новички
Следующий сезон обещает быть очень интересным в Английской Премьер-Лиге. Точно не захочет отдавать завоеванный титул “Ливерпуль”. Явно воодушевлен после победы над УЕФА “Манчестер Сити”. Будет любопытно посмотреть на дальнейшую работу в своих клубах молодых менеджеров из числа экс-футболистов – Лампарда в “Челси”, Артеты в “Арсенале” и особенно Сульшера в “Юнайтед”. Да и матерые Анчелотти с Моуринью после полноценного межсезонья должны что-то придумать с “Эвертоном” и “Тоттенхэмом”. Еще одной яркой интригой обещает быть “Ньюкасл”.

“Сороки” наконец-то меняют владельца. На место ненавистного Майка Эшли приходят богатые инвесторы. От миллионеров из Саудовской Аравии ждут появления на “Сент-Джеймс Парк” нового “денежного мешка”, который уже в это межсезонье должен шуметь, вызывая интерес своими подписаниями. Тем более что победа “Манчестер Сити” в Спортивном арбитраже явно показала, что не стоит переоценивать “финансовый фэйр-плей”. Кстати, именно “горожан” и их преображения при шейхе Мансуре сейчас рассматривают как возможный путь “Ньюкасла”.

На “Сент-Джеймс Парк” может появиться топ-тренер. Все же Стив Брюс, хотя и поработал неплохо, но не выглядит тем, кто может превращать клубы в гранды, особенно в таком дивизионе, как Премьер-Лига. Если уж Анчелотти не побрезговал возглавить “Эвертон”, амбициозный, но середняк АПЛ, то почему бы его земляку, Аллегри, не последовать за Карлетто на Туманный Альбион? Массимилиано явно готовился к подобному, учил английский, но другие варианты типа МЮ или “Арсенала” отпали. Рискнет ли он попробовать поработать в новой для себя стране, взявшись выстраивать “династию”? Или будет ждать другого предложения? С другой стороны, и для клуба брать итальянца – определенный риск. Более перспективными в плане возможных успехов выглядят варианты с Маурисио Почеттино или Бенитесом. Рафа до сих пор на “Сент-Джеймс Парк” остается культовой личностью. Хотя у Брюса, что любопытно, результаты не хуже.

Большому клубу нужны и большие игроки. Писали даже о желании подписать если не Килиана Мбаппе, то Антуана Гризманна, у которого наметились новые проблемы в “Барселоне”. Впрочем, не все сразу, и если кто-то и появится в нападении из звезд, то все же масштабом поменьше. Например, Кавани, который все еще без клуба, или Мусса Дембеле из “Лиона”.

Именно “Ньюкасл” может вернуть Коутиньо в Англию. По слухам, именно “сорокам” “Барса” предложила забрать к себе Филиппе – если не выкупить сразу, то взять пока что в аренду. Альтернатива – Макнил из “Бернли”. Но за него тоже придется выложить до 35 миллионов фунтов.

Интересны, если верить инсайдерам, для англичан сейчас футболисты “Милана”. В “Ньюкасл” попытаются подписать сразу двоих полузащитников “россонери”, Кессиэ и Чалханоглу. Правда, ивуариец сейчас очень хорош, и его не хотят отпускать. Возможно, вместо Франка подпишут МакГинна из “Астон Виллы”. Хавбек может стоить до 30 миллионов фунтов, но руководство “сорок” верит, что в случае вылета клуба из Бирмингема футболист станет доступнее за гораздо меньшую сумму.

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