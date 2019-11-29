Мирел Рэдой стал новым главным тренером сборной Румынии

38-летний тренер Мирел Рэдой был назначен на пост наставника сборной Румынии. Федерация футбола Румынии поставила перед Рэдоем задачу отобраться на Евро-2020. У Румынии осталось не так много шансов для попадания на европейское первенство. В марте 2020 года сборная Румынии сыграет с Исландией в стыковых матчах за право поехать на Евро-2020, если Румыния в этом противостоянии одержит победу, ей предстоит в дальнейшем сыграть с победителем пары Болгария – Венгрия. Если команда Мирела Рэдоя успешно выиграет два противостояния, тогда она поедет на Евро-2020.



Напоминаем, что Мирел Рэдой очень неплохо поработал с молодёжной сборной Румынии. На молодёжном Евро, которое состоялось прошлым летом, Румыния смогла дойти до полуфинала турнира.



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