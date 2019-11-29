Просинечки покинул пост главного тренера Боснии и Герцеговины

Руководство Федерации футбола Боснии и Герцеговины вместе с Робертом Просинечки договорилось о том, что наставник покинет национальную команду после неудачного отбора на Евро-2020. В группе J сборная Боснии и Герцеговины набрала лишь 13 очков и заняла четвёртое место, а впереди неё оказались сборные Италии, Финляндии и Греции.

У Боснии и Герцеговины остались шансы пробиться на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций. В полуфинале пути В боснийцы сразятся с Северной Ирландией. Если в этом противостоянии Босния и Герцеговина одержит победу, за путёвку на Евро ей придётся сыграть с победителем пары Словакия – Ирландия.



Стоит отметить, что Роберт Просинечки ещё в сентябре подавал в отставку с поста главного тренера Боснии и Герцеговины после поражения от Армении, но тогда руководство Федерации футбола Боснии и Герцеговины убедило наставника доработать отборочный цикл до конца.



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