Официально: Сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте

В столице Румынии команда Шевченко проведет два из трех матчей группы.

Сборные-участницы Евро-2020 определились с базами на турнире. Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины выбрала в качестве базы Бухарест.



Австрия – Зеефельд, Австрия;



Англия – Бертон-апон-Трент, Англия;



Бельгия – Тюбиз, Бельгия;



Германия – Херцогенаурах, Германия;



Дания – Хельсингер, Дания;



Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;



Италия – Коверчано, Флоренция, Италия;



Нидерланды – Зейст, Нидерланды;



Польша – Портмарнок, Ирландия;



Португалия – Будапешт, Венгрия;



Россия – Новогорск, Московская область;



Турция – Баку, Азербайджан;



Украина – Бухарест, Румыния;



Уэльс – Баку, Азербайджан;



Финляндия – Репино, Санкт-Петербург;



Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;



Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия;



Чехия – Керри, Эдинбург, Шотландия;



Швейцария – Рим, Италия;



Швеция – Мейнут, Ирландия.



Напомним, что на данный момент известны 20 из 24 команд-участниц Евро-2020.

