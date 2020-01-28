Официально: Сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Дубль Пердуты позволил «Ворскле» разгромить «Колос»
fanat.ua » Новости » Чемпионат Европы
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:30
Ледяные Волки - Донбас (хоккей)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
15.02.2020 15:00
Ледяные Волки - Белый Барс (хоккей)
» Продажа билетов онлайн
12.02.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
09.02.2020 18:00
Гандбол. Лига Чемпионов. Мотор - БГК
» Продажа билетов онлайн
08.02.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Лион
» Продажа билетов онлайн
05.02.2020 18:00
Запорожье - Химик (баскетбол)
» Продажа билетов онлайн
04.02.2020 17:45
Крижані Вовки - Динамо Харків (хоккей)
» Продажа билетов онлайн
02.02.2020 16:45
Аякс - ПСВ
» Продажа билетов онлайн
01.02.2020 15:00
Ледяные Волки - Кременчуг (хоккей)
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Аль-Иттихад Клуб" Хамад Таун

Подробнее...
Значок "Бусайтин Клуб"

Подробнее...
Значок "Исса Таун Клуб"

Подробнее...
Значок "Аль-Хидд" Мухаррак

Подробнее...
Значок "Раднички" Крагуевац (старый лого)

Подробнее...
Значок "Метрополитанос" Лос-Текес

Подробнее...
Значок "Сайгон" Хошимин

Подробнее...
Значок "Хошимин Сити"

Подробнее...
Значок "Норшелланн" Фарум

Подробнее...
Значок "Скиве ИК" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Брабранд ИФ"

Подробнее...
Значок "Ком Подгорица" (старый лого)

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Чемпионат Европы

Официально: Сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте
 28 января 2020 10:30 |
Официально: Сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте
В столице Румынии команда Шевченко проведет два из трех матчей группы.

Сборные-участницы Евро-2020 определились с базами на турнире. Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины выбрала в качестве базы Бухарест.

Австрия – Зеефельд, Австрия;

Англия – Бертон-апон-Трент, Англия;

Бельгия – Тюбиз, Бельгия;

Германия – Херцогенаурах, Германия;

Дания – Хельсингер, Дания;

Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;

Италия – Коверчано, Флоренция, Италия;

Нидерланды – Зейст, Нидерланды;

Польша – Портмарнок, Ирландия;

Португалия – Будапешт, Венгрия;

Россия – Новогорск, Московская область;

Турция – Баку, Азербайджан;

Украина – Бухарест, Румыния;

Уэльс – Баку, Азербайджан;

Финляндия – Репино, Санкт-Петербург;

Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;

Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия;

Чехия – Керри, Эдинбург, Шотландия;

Швейцария – Рим, Италия;

Швеция – Мейнут, Ирландия.

Напомним, что на данный момент известны 20 из 24 команд-участниц Евро-2020.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
29.01.2020 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
» Бесплатный прогноз
28.01.2020 21:55
Монако – Сент-Этьен
» Бесплатный прогноз
28.01.2020 21:45
Астон Вилла – Лестер
» Бесплатный прогноз
28.01.2020 21:45
Брентфорд - Ноттингем Форест
» Бесплатный прогноз
28.01.2020 21:45
Милан – Торино
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
28.01.2020 21:55
Монако — Сент-Этьен
Сравнение ставок » Трансляция
28.01.2020 21:45
Астон Вилла — Лестер
Сравнение ставок » Трансляция
28.01.2020 21:45
Милан — Торино
Сравнение ставок » Трансляция
28.01.2020 15:30
Динамо Москва — Лехия Гданьск
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
26 января 2020
Авиш - Боавишта 0:1
Авиш - Боавишта 0:1
26 января 2020
Пасуш - Бенфика 0:2
Пасуш - Бенфика 0:2
26 января 2020
Рома - Лацио 1:1
Рома - Лацио 1:1
26 января 2020
ПСВ - Твенте 1:1
ПСВ - Твенте 1:1
26 января 2020
Лион - Тулуза 3:0
Лион - Тулуза 3:0
26 января 2020
Верона - Лечче 3:0
Верона - Лечче 3:0
26 января 2020
Парма - Удинезе 2:0
Парма - Удинезе 2:0
26 января 2020
Витесс - Эммен 1:1
Витесс - Эммен 1:1
26 января 2020
Интер - Кальяри 1:1
Интер - Кальяри 1:1
25 января 2020
Сент-Этьен - Ним 2:1
Сент-Этьен - Ним 2:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Чемпионат Европы
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте