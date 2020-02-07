Опубликован топ-5 лучших тренеров Евро-2020

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Чемпион мира по борьбе Беленюк: «Расизм – это позор для страны»
fanat.ua » Новости » Чемпионат Европы
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн
01.03.2020 14:00
Заря - Олимпик
» Продажа билетов онлайн
23.02.2020 17:00
Шахтер - Десна
» Продажа билетов онлайн
22.02.2020 13:50
Хоккей. Динамо Харьков – Ледяные Волки
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:30
Ледяные Волки - Донбас (хоккей)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
16.02.2020 14:35
Хоккей. Динамо Харьков – Днепр Херсон
» Продажа билетов онлайн
15.02.2020 15:00
Хоккей. Ледяные Волки - Белый Барс
» Продажа билетов онлайн
12.02.2020 19:00
Баскетбол. Харьковские Соколы - Днепр
» Продажа билетов онлайн
11.02.2020 20:00
Открытый турнир по деберцу 2 vs 2
» Продажа билетов онлайн
09.02.2020 18:00
Гандбол. Лига Чемпионов. Мотор - БГК
» Продажа билетов онлайн
08.02.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Лион
» Продажа билетов онлайн
08.02.2020 17:00
Бокс, WBA. Артём Далакян - Джоспер Перез
» Продажа билетов онлайн
07.02.2020 18:00
Баскетбол. Запорожье - Одесса
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "ЖСМ Тиарет"

Подробнее...
Значок "Аль-Тадамун" Фарвания

Подробнее...
Значок "Пейкан" Тегеран (старый лого)

Подробнее...
Значок "Мараната" Кпалиме

Подробнее...
Значок "Суперкубок Украины-2019: Динамо Киев"

Подробнее...
Значок "Федерация футбола Люксембурга"

Подробнее...
Значок "Футбольная ассоциация Уэльса"

Подробнее...
Значок "Королевская бельгийская футбольная ассоциация"

Подробнее...
Значок "Австрийский футбольный союз"

Подробнее...
Значок "Атлетик Юссуфия" Беррешид

Подробнее...
Значок "Монагас" Матурин (старый лого)

Подробнее...
Значок "Сентро Депортиво Мунисипаль" Лима

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Чемпионат Европы

Опубликован топ-5 лучших тренеров Евро-2020
 7 февраля 2020 12:28 |
Опубликован топ-5 лучших тренеров Евро-2020
Роберто Мартинес
Опубликован топ-5 лучших тренеров Евро-2020
Роберто Манчини
Опубликован топ-5 лучших тренеров Евро-2020
Йоахим Лев
Опубликован топ-5 лучших тренеров Евро-2020
Дидье Дешам
Опубликован топ-5 лучших тренеров Евро-2020
Луис Энрике
Накануне финала Евро-2020 был составлен рейтинг лучших тренеров чемпионата, в него попали руководители сборных, которые набрали наибольшее количество очков в отборочных матчах. На первом месте оказался Роберто Мартинес, тренер сборной Бельгии, его результат максимальный – 84% из возможного количества очков.

Второе место отдали тренеру итальянской команды Роберто Манчини, его показатель меньше, чем у лидера, но все же внушительный – 75% из максимально возможного количества очков.

71% заработали команды Германии, Франции и Испании, соответственно, третью позицию рейтинга занял Йоахим Лев, тренирующий немцев, четвертую - Дидье Дешам, французский лидер, пятую - Луис Энрике, тренер испанской сборной.

Эксперты считают, что рейтинг тренеров в некоторой степени является показателем того, какие команды готовы стать победителями Евро-2020. БК называют их фаворитами гонки, беттеры могут воспользоваться их предложениями и сделать ставки на потенциальных победителей турнира.

Для дополнительного стимулирования интереса посетителей на сайтах букмекерских контор предлагаются и промокоды 2020. Кроме того, на сайтах БК можно прочитать свежие новости, прогнозы специалистов, расписание матчей и т.д. Все это помогает пользователям лучше ориентироваться в спортивных событиях и правильно оценивать потенциал участников Евро-2020.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
08.02.2020 17:00
Хетафе – Валенсия
» Бесплатный прогноз
07.02.2020 21:45
Анже – Лилль
» Бесплатный прогноз
07.02.2020 21:45
Рома – Болонья
» Бесплатный прогноз
07.02.2020 21:30
Айнтрахт – Аугсбург
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
07.02.2020 21:45
Рома — Болонья
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
6 февраля 2020
Заря - Ордабасы 3:0
Заря - Ордабасы 3:0
5 февраля 2020
Лацио - Верона 0:0
Лацио - Верона 0:0
4 февраля 2020
Цыганик LIVE
Цыганик LIVE
2 февраля 2020
Удинезе - Интер 0:2
Удинезе - Интер 0:2
2 февраля 2020
Брага - Спортинг 1:0
Брага - Спортинг 1:0
2 февраля 2020
Лечче - Торино 4:0
Лечче - Торино 4:0
2 февраля 2020
Аякс - ПСВ 1:0
Аякс - ПСВ 1:0
2 февраля 2020
Маритиму - Авиш 1:2
Маритиму - Авиш 1:2
2 февраля 2020
Бёрнли - Арсенал 0:0
Бёрнли - Арсенал 0:0
2 февраля 2020
Милан - Верона 1:1
Милан - Верона 1:1
2 февраля 2020
Лацио - СПАЛ 5:1
Лацио - СПАЛ 5:1
2 февраля 2020
Венло - Утрехт 1:1
Венло - Утрехт 1:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Чемпионат Европы
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте