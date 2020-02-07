Опубликован топ-5 лучших тренеров Евро-2020

Роберто Мартинес Роберто Манчини Йоахим Лев Дидье Дешам Луис Энрике

Накануне финала Евро-2020 был составлен рейтинг лучших тренеров чемпионата, в него попали руководители сборных, которые набрали наибольшее количество очков в отборочных матчах. На первом месте оказался Роберто Мартинес, тренер сборной Бельгии, его результат максимальный – 84% из возможного количества очков.

Второе место отдали тренеру итальянской команды Роберто Манчини, его показатель меньше, чем у лидера, но все же внушительный – 75% из максимально возможного количества очков.



71% заработали команды Германии, Франции и Испании, соответственно, третью позицию рейтинга занял Йоахим Лев, тренирующий немцев, четвертую - Дидье Дешам, французский лидер, пятую - Луис Энрике, тренер испанской сборной.



Эксперты считают, что рейтинг тренеров в некоторой степени является показателем того, какие команды готовы стать победителями Евро-2020. БК называют их фаворитами гонки, беттеры могут воспользоваться их предложениями и сделать ставки на потенциальных победителей турнира.



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