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Чемпионат Европы

УЕФА берёт больничный? Насколько вероятна отмена Евро-2020
 26 февраля 2020 11:51 |
УЕФА берёт больничный? Насколько вероятна отмена Евро-2020
Во вторник прозвучала громкая новость. В УЕФА допустили вероятность переноса или отмены Евро-2020. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает, насколько это вероятно.

Главная новость 2020 года, которая не сходит с первых полос, это коронавирус. Эпидемия, очаг которой находится в Китае, очень серьезно влияет на текущие события в мире. Прежде всего, мы уже видим определённые сдвиги в экономике.

В последние дни коронавирус добрался и до футбола. В Италии возник новый очаг заболевания. У одного из футболистов местной низшей лиги диагностировали заболевание, в прошлом туре Серии А несколько матчей были отменены, в четверг «Интер» проведёт матч Лиги Европы без зрителей. Также при пустых трибунах, видимо, пройдёт центральный поединок ближайшего тура в Серии А между все тем же «Интером» и «Ювентусом». Естественно, что в этой ситуации УЕФА стал получать вопросы о судьбе грядущего континентального первенства. Тем более, одним из городов Евро-2020 заявлен Рим.

Прежде всего, надо понимать, что чемпионат Европы давно перестал быть просто спортивным форумом, а является очень дорогим и очень выгодным с финансовой точки мероприятием. Любой возможный перенос, не говоря уж об отмене, повлечёт за собой миллиардные убытки телекомпаний, спонсоров и других участников Евро. По этой причине можно говорить с уверенностью, что УЕФА примет решение о каком-либо изменении в отношении Евро только в самом крайнем, можно сказать, сценарии. При этом, даже если ситуация будет складываться критически, Европейский футбольный союз будет тянуть до последнего в надежде на лучшее.

С другой стороны, прямо сейчас в УЕФА, наверное, крайне довольны тем, что предстоящий турнир пройдёт не в одной стране, а в 12 городах 11 государств. Таким образом, риски в некоторой степени диверсифицированы. Сложно представить, какая бы сейчас была паника в УЕФА, будь турнир запланирован в Италии. Нет сомнений, что Союз будет даже в крайнем случае выбирать из двух зол. Если на Апеннинском полуострове ситуация ухудшится, то УЕФА проще будет провести турнир в запланированные сроки, но без Рима. Это, конечно, будет скандал, который также принесёт убытки, но в меньшей степени. В этом случае можно будет найти один готовый город в соседних Швейцарии или Франции, которые не так давно принимали континентальные первенства и обладают современными стадионами. Подготовить один город в сжатые сроки ещё можно успеть.

При этом УЕФА, конечно, держит в голове мысль, что ситуация будет ухудшаться. Италия не изолирована, а является частью открытой Европы, по этой причине развитие эпидемии вероятно. Менять каждый из 12 городов точечно не получится. Переносить турнир по срокам также затруднительно. Во-первых, из-за календаря УЕФА, а, во-вторых, потому что придётся договариваться с 11 разными странами. Даже перенести турнир в имеющейся формуле на лето 2021-го года будет не так просто.

В этой связи УЕФА, конечно, надо думать о плане Б, чтобы весь турнир кучно перенести в одно государство. Учитывая оставшееся время до старта турнира, это выглядит утопией. Со стадионами проблем нет, Евро с этой точки зрения могут принять Франция, Германия, Англия (Великобритания) хоть завтра. Даже Россия с наследием чемпионата мира, а также аренами «Краснодара», «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» смогла бы. Другое дело, что в столь сжатые сроки развернуть всю необходимую инфраструктуру для большого количества арен почти невозможно.

УЕФА не может не реагировать на мировые события, однако, как уже говорилось выше, будет до последнего держаться за принятую структуру турнира. Тем более, сейчас угроза проведению турнира все же гипотетическая.

Большая проблема УЕФА сейчас - это еврокубки. Если эпидемия продолжит прогрессировать, то решающие матчи турниров окажутся под угрозой проведения. При этом свободных окон для переносов игр просто нет.

В этой ситуации всем остаётся лишь пожелать здоровья.

Евро-Футбол.Ру
Руслан Ситяшенко
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