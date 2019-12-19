Футбольные фанаты разгромили вагон электрички

Футбольные фанаты разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту Нежин - Киев. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.



"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляют около 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.



Также в ведомстве рассказали, что в 2019 железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения электричек, из которых 209 случаев непосредственное влияние на безопасность движения поездов. Также хулиганы занимались раскраской вагонов как снаружи, так и внутри.



"В Укрзализныце уверены, что вопросами поддержания правопорядка в общественных местах, каковы поезда, должна заниматься полиция. Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено", - резюмировали в Укрзализныце.

