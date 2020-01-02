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Фан-новости

Бенфика собрала 20 тысяч фанов на первой тренировке в новом году – атмосферное видео от соперника Шахтера
 2 января 2020 10:37 |
Бенфика собрала 20 тысяч фанов на первой тренировке в новом году – атмосферное видео от соперника Шахтера
Лиссабонская Бенфика традиционно для 1 января провела открытую тренировку для своих болельщиков.

Бенфика начала подготовку к матчам 2020 года в компании своих преданных фанов. Лиссабонцы провели открытую тренировку на Эштадиу да Луж, которую посетили более 20 тысяч сторонников "орлов".

Руководство клуба считает, что подобные мероприятия способствуют установлению тесной связи между болельщиками и командой, а также положительно влияют на дальнейшие результаты.



Добавим, что свой первый матч в новом году Бенфика проведет в субботу, 4 января, на выезде против Витории в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Кроме того, лиссабонцы являются соперником донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи состоятся 20 и 27 февраля.
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