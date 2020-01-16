Польские фанаты `зажгли` город, празднуя юбилей местного клуба – захватывающее зрелище (ВИДЕО)

Чемпионат Польши не пользуется высокой популярностью в Европе, но перфомансы их фанатов невозможно игнорировать.

ФК Ягеллония была основана в 1920 году. 14 января болельщики польского клуба решили отпраздновать 100-летний юбилей.



Вечером на улицы вышли тысячи фанатов и равномерно заполнили центральные улицы города Белосток, который и представляет ФК Ягеллония. Болельщики одновременно подожгли красные файеры. На видео может сложиться впечатление, что город пылает в огне.



Дату 14 января фаны выбрали неслучайно. Именно в этот день местная полиция не штрафует граждан за использование пиротехники.



Крупнейшими достижения команды в истории считается победа в Кубке Польши в 2010-м, а также серебряные медали местного чемпионата (2017 и 2018 годы). После 20-ти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Польши Ягеллония находится на 9-м месте, отставая от лидера на 9 очков.



Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік? Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?



