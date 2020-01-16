Польские фанаты `зажгли` город, празднуя юбилей местного клуба – захватывающее зрелище (ВИДЕО)

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  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
» Продажа билетов онлайн
20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
» Продажа билетов онлайн
19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
» Продажа билетов онлайн
31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
19.01.2020 18:30
Реал Мадрид – Севилья
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:00
Спортинг - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 13:50
Динамо (Харьков) - Днепр (Херсон) хоккей
» Продажа билетов онлайн
17.01.2020 18:05
Динамо (Харьков) - Днепр (Херсон) хоккей
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Фан-новости

Польские фанаты "зажгли" город, празднуя юбилей местного клуба – захватывающее зрелище (ВИДЕО)
 16 января 2020 11:45 |
Польские фанаты `зажгли` город, празднуя юбилей местного клуба – захватывающее зрелище (ВИДЕО)
Чемпионат Польши не пользуется высокой популярностью в Европе, но перфомансы их фанатов невозможно игнорировать.

ФК Ягеллония была основана в 1920 году. 14 января болельщики польского клуба решили отпраздновать 100-летний юбилей.

Вечером на улицы вышли тысячи фанатов и равномерно заполнили центральные улицы города Белосток, который и представляет ФК Ягеллония. Болельщики одновременно подожгли красные файеры. На видео может сложиться впечатление, что город пылает в огне.

Дату 14 января фаны выбрали неслучайно. Именно в этот день местная полиция не штрафует граждан за использование пиротехники.

Крупнейшими достижения команды в истории считается победа в Кубке Польши в 2010-м, а также серебряные медали местного чемпионата (2017 и 2018 годы). После 20-ти туров нынешнего розыгрыша чемпионата Польши Ягеллония находится на 9-м месте, отставая от лидера на 9 очков.

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