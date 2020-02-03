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Фан-новости

Опубликован трейлер фильма о фанатах "Наполи" от Netflix
 3 февраля 2020 15:45 |
Опубликован трейлер фильма о фанатах `Наполи` от Netflix
Онлайн-платформа Netflix опубликовала трейлер askmve, который посвящен фанатам "Наполи". Он получил название "Ультрас".

О том, что Netflix работает над таким фильмом, было известно еще в конце 2019 года. Его режиссером стал Франческо Леттьери. Для него это дебютная работа.

В фильме рассказывается про 50-летнего фаната Сандро, который является лидером фанатской группировки Apache. А также Анджело, которому 16 лет, и который считает Apache своей семьей. Не обошлось в этом фильме и без любви. Лозунгом фильма стало "Это всегда не просто игра".

На Netflix этот фильм будет доступен с 20 марта. Перед тем его покажут в кинотеатрах. Будет ли он показан в Украине – пока неизвестно.

Смотрите трейлер фильма "Ультрас" от Netflix
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Твенте - Спарта 2:0
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Ньюкасл - Норвич 0:0

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