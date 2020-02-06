Болельщик увлекся празднованием победы своей команды и достал пенис прямо на трибуне

Над горе-фанатом подшутил даже автор победного мяча. Болельщик "Ньюкасла" перевозбудился во время празднования победы своей команды над "Оксфорд Юнайтед" (3:2) в четвертом раунде Кубка Англии благодаря шикарному голу Алена Сен-Максимена на 116-й минуте встречи и достал свой пенис из штанов. Кадры неподобающего поведения попали в прямую трансляцию на ТВ. На них видно, что фанат трясет своим мужским достоинством в адрес соперника.



Интересно, что необычное празднование заметил и сам автор победного мяча. Позже он подшутил над фанатом, назвав "вертолетным празднованием" и прикрепил к сообщению известный мем.



Ньюкасл впервые за 15 лет пробился в пятый раунд Кубка Англии. В 1/8 финала "сороки" сыграют с "Вест Бромвичем", который одолел команду Андрея Ярмоленко "Вест Хэм".



