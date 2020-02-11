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19.02.2020 20:00
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Фан-новости

В Аргентине остановили футбольный матч из-за людей с ножами на трибунах
 11 февраля 2020 11:17 |
В Аргентине остановили футбольный матч из-за людей с ножами на трибунах
В Аргентине остановили футбольный матч из-за людей с ножами на трибунах
В Аргентине остановили футбольный матч из-за людей с ножами на трибунах
Фанаты сорвали игру чемпионата, устроив драку и пожар. На трибунах подожгли плакаты.

Отвратительный инцидент случился в воскресенье на футбольном матче в Аргентине. Во время игры чемпионата страны между командами второго дивизиона "Ривадавия" и "Атланта" хулиганы устроили беспорядки на трибунах, из-за чего судье пришлось остановить встречу.

В начале поединка фанаты начали использовать пиротехнику и поджигать флаги. Возник пожар. Спустя какое-то время на трибунах началась драка, в которой были замечены люди, вооруженные ножами и палками, сообщает TyC Sports. Главный судья принял решение остановить поединок.

Правоохранительные органы вмешались в ситуацию и через 20 минут им удалось навести порядок. Правда, за это время двое болельщиков получили травмы. К тому времени судьи посовещались и решили матч не продолжать. На тот момент счет был ничейным (0:0) – таким его и оставили.
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