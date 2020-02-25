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Фан-новости

В Италии фанаты подожгли автобусы с болельщиками Лечче (ВИДЕО)
 25 февраля 2020 10:39 |
В Италии фанаты подожгли автобусы с болельщиками Лечче (ВИДЕО)
Перед матчем 25-го тура итальянской Серии между Ромой и Лечче на болельщиков желто-красных, которые направлялись на игру в Рим, напали фанаты клуба Бари, который сейчас выступает в Серии С.

Около 150 ультрас петухов напали на два микроавтобуса с фанатами Лечче на трассе в провинции Фоджа. Всего в конфликте приняли участие 300 человек с обеих сторон. Во время столкновений фанаты использовали железные прутья и осколки -от бутылок.

Также фанаты Бари подожгли два микроавтобуса фанатов Лечче. Для ликвидации пожара понадобилась помощь пожарных.

Из-за инцидента движение на данном участке трассы было остановлено на несколько часов. Полиция проводит расследование инцидента.



Позже ФК Бари выпустил заявление, в котором осудил действия своих ультрас отметив, что они не имеют ничего общего с ценностями клуба.

Оба клуба футбольные клубы Бари и Лечче родом из региона Апулия на юге Италии.
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