В Италии фанаты подожгли автобусы с болельщиками Лечче (ВИДЕО)

Перед матчем 25-го тура итальянской Серии между Ромой и Лечче на болельщиков желто-красных, которые направлялись на игру в Рим, напали фанаты клуба Бари, который сейчас выступает в Серии С.

Около 150 ультрас петухов напали на два микроавтобуса с фанатами Лечче на трассе в провинции Фоджа. Всего в конфликте приняли участие 300 человек с обеих сторон. Во время столкновений фанаты использовали железные прутья и осколки -от бутылок.



Также фанаты Бари подожгли два микроавтобуса фанатов Лечче. Для ликвидации пожара понадобилась помощь пожарных.



Из-за инцидента движение на данном участке трассы было остановлено на несколько часов. Полиция проводит расследование инцидента.



