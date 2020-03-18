Фанаты Левски приобрели 11 тысяч билетов на отмененный матч – причина поражает

Ближайшие несколько недель стадионы в Болгарии будут оставаться пустыми.

Преданные болельщики софийского Левски решили оригинально выразить приверженность своим любимцам. Понимая, что клуб из-за вынужденной паузы теряет средства, необходимые для содержания команды, они приобрели 11 тысяч билетов на перенесенный матч 25-го тура чемпионата Болгарии против Лудогорца, чтобы поддержать команду финансово, сообщает издание Gong.bg.



На данный момент в Болгарии введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Проведение всех спортивных турниров приостановлено. В Болгарии по состоянию на 15 марта инфицирован 41 человек и зафиксировано 2 летальных случая.



К слову, Лудогорец возглавляет турнирную таблицу, набрав 55 очков, Левски занимает второе место, отставая от лидера чемпионата на 9 очков.

