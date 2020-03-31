Аякс снова наказан за беспредел своих фанатов в еврокубках

Болельщики Аякса в который раз наносят ущерб клубу своим позорным поведением. Амстердамский клуб на своем официальном сайте сообщил о полученном штрафе от УЕФА в размере 53 250 евро и одну игру при пустых трибунах условно.



Футбольный союз наказал Аякс за поведение фанатов во время обоих матчей 1/16 финала Лиги Европы против Хетафе. Голландцы вырывали стулья и забрасывали поле мусором в гостях, а на собственном стадионе атаковали родственников испанских игроков. Аякс уже начал поиски виновных, которые получат серьезное наказание.



Отметим, что чемпионы Нидерландов уже не впервые пострадали от действий собственных фанатов. В октябре прошлого года ультрас Аякса совершили беспорядки на гостевом матче Лиги чемпионов против Валенсии, за что УЕФА также наложил штраф.

