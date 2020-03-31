Самый известный фанат лондонского клуба умер от коронавируса в 38 лет – он не пропустил ни одного матча за 22 сезона

Печальная весть пришла с Туманного Альбиона – не стало преданного болельщика Чарльтона В четверг, 26 марта, от коронавируса умер 38-летний фанат Чарльтона Себ Льюис, сообщает официальный сайт лондонского клуба.



Еще несколько дней назад он публиковал из больницы видео, где находился в кислородной маске, однако его организм не смог одолеть смертельную болезнь. Уникальность Себа заключалась в том, что он начал посещать матчи Чарльтона еще в 1998 году и с этого времени не пропустил ни одной игры своих любимцев. Причем как домашней, так и выездной.



За почти 22 года Льюис посетил 1076 матчей своей команды подряд! Интересно, что в 2018 году Себу даже вручили клубную награду за то, что он посетил 1000 матчей Чарльтона. Чтобы увековечить память преданного болельщика фанаты лондонцев уже организовали сбор средств для памятника Льюису, который планируют установить возле стадиона Вэлли.



Напомним, сегодня Чарльтон выступает во втором по силе английском дивизионе – Чемпионшипе. Команда занимает 22 место среди 24 команд и находится в зоне вылета. Лучшим результатом лондонцев в XXI веке стало седьмое место в Премьер-лиге в 2004 году.