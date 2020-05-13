Фанаты сохранили клубу из шотландского чемпионшипа 75 тысяч фунтов – просто отказались взять обратно деньги за абонементы

Для шотландского «Партик Тисл» из Чемпионшипа (второй дивизион) сезон-2019/20 получился просто чудовищным: клуб с 144-летней историей на момент остановки шел последним в турнирной таблице, хоть и имел в запасе один матч и уступал ближайшему сопернику всего два очка. Однако после досрочного завершения чемпионата в третью лигу решили отправить именно их, поскольку учли показатель очков за матч. Но всего один жест болельщиков вернул положительный настрой и веру в будущее клуба.



После того, как сезон в Шотландии решили завершить, обладателям 1800 абонементов «Партик Тисл» дал время до 1 мая, чтобы подать заявление на получения назад денег за несостоявшиеся матчи. Сумма возвратов составляла 80 000 фунтов, а это довольно солидные деньги для клуба третьего дивизиона (трансферная стоимость состава «Партик Тисл» – всего 3,6 млн евро). Но заявления на возврат денег оставили только 3,5% обладателей абонементов, что позволило клубу сохранить около 75 000 фунтов.



«Это невероятный жест от наших обладателей абонементов, а также продолжение той поддержки, которую вы оказывали нам за последние месяцы. Это не только массивная финансовая поддержка клубу в эти трудные времена, но и большая мотивация для нас, чтобы продолжать заботиться о клубе и принимать решения, которые правильны как для «Тисл», так и для фанатов», – говорится в официальном заявлении клуба.



Кстати, «Тисл» очень хорошо работает с фанатской базой. После начала пандемии коронавируса они изменили название на Partick Thistle Family Club, продвигая образ клуба как «семьи» для болельщиков. Также «Партик Тисл» представил болельщикам 4 разных способа поддержать клуб во время кризиса, в том числе купить памятные плитки или билет на лотерею среди болельщиков.



Как вы уже поняли, у «Партик Тисл» очень преданные фанаты, при том – со всего мира. Дело в том, что клуб базируется очень близко к Университету Глазго, за счет чего у него много фанатов среди студентов. Многие из них давно закончили учебу и вернулись домой, но продолжают болеть за «Тисл». Один из местных фанатов, Хаг Купер, с помощью соцсетей создал клуб иностранных болельщиков «Партик Тисл», где собрались болельщики с разных уголков Земли.



Сейчас спасать такие клубы, как «Партик Тисл», могут только болельщики. Дело в том, что в низших дивизионах Шотландии команды очень тяжело переживают кризис, так как большую часть дохода генерируют именно за счет болельщиков и проведения матчей.

