Фанаты сохранили клубу из шотландского чемпионшипа 75 тысяч фунтов – просто отказались взять обратно деньги за абонементы

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
Алиев: «Готов стать президентом УПЛ, всех уволю, старики заворовались»
fanat.ua » Новости » Фан-новости
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Магдебург"

Подробнее...
Значок "Боруссия" Дортмунд (лого 1974-76)

Подробнее...
Значок "Боруссия" Дортмунд

Подробнее...
Значок "СДЮСШОР-8" Нур-Султан

Подробнее...
Значок "Жетысу" Талдыкорган

Подробнее...
Значок "Рузаевка"

Подробнее...
Значок "Алтай" Семей

Подробнее...
Значок "Алтай" Семей (старый лого)

Подробнее...
Значок "Кызыл-Жар" Петропавловск

Подробнее...
Значок "Атырау"

Подробнее...
Значок "Астана" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Раднички" Пирот

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Фан-новости

Фанаты сохранили клубу из шотландского чемпионшипа 75 тысяч фунтов – просто отказались взять обратно деньги за абонементы
 13 мая 2020 22:26 |
Фанаты сохранили клубу из шотландского чемпионшипа 75 тысяч фунтов – просто отказались взять обратно деньги за абонементы
Для шотландского «Партик Тисл» из Чемпионшипа (второй дивизион) сезон-2019/20 получился просто чудовищным: клуб с 144-летней историей на момент остановки шел последним в турнирной таблице, хоть и имел в запасе один матч и уступал ближайшему сопернику всего два очка.

Однако после досрочного завершения чемпионата в третью лигу решили отправить именно их, поскольку учли показатель очков за матч. Но всего один жест болельщиков вернул положительный настрой и веру в будущее клуба.

После того, как сезон в Шотландии решили завершить, обладателям 1800 абонементов «Партик Тисл» дал время до 1 мая, чтобы подать заявление на получения назад денег за несостоявшиеся матчи. Сумма возвратов составляла 80 000 фунтов, а это довольно солидные деньги для клуба третьего дивизиона (трансферная стоимость состава «Партик Тисл» – всего 3,6 млн евро). Но заявления на возврат денег оставили только 3,5% обладателей абонементов, что позволило клубу сохранить около 75 000 фунтов.

«Это невероятный жест от наших обладателей абонементов, а также продолжение той поддержки, которую вы оказывали нам за последние месяцы. Это не только массивная финансовая поддержка клубу в эти трудные времена, но и большая мотивация для нас, чтобы продолжать заботиться о клубе и принимать решения, которые правильны как для «Тисл», так и для фанатов», – говорится в официальном заявлении клуба.

Кстати, «Тисл» очень хорошо работает с фанатской базой. После начала пандемии коронавируса они изменили название на Partick Thistle Family Club, продвигая образ клуба как «семьи» для болельщиков. Также «Партик Тисл» представил болельщикам 4 разных способа поддержать клуб во время кризиса, в том числе купить памятные плитки или билет на лотерею среди болельщиков.

Как вы уже поняли, у «Партик Тисл» очень преданные фанаты, при том – со всего мира. Дело в том, что клуб базируется очень близко к Университету Глазго, за счет чего у него много фанатов среди студентов. Многие из них давно закончили учебу и вернулись домой, но продолжают болеть за «Тисл». Один из местных фанатов, Хаг Купер, с помощью соцсетей создал клуб иностранных болельщиков «Партик Тисл», где собрались болельщики с разных уголков Земли.

Сейчас спасать такие клубы, как «Партик Тисл», могут только болельщики. Дело в том, что в низших дивизионах Шотландии команды очень тяжело переживают кризис, так как большую часть дохода генерируют именно за счет болельщиков и проведения матчей.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
16.05.2020 19:00
БАТЭ – Слуцк
» Бесплатный прогноз
16.05.2020 16:30
Боруссия (Дортмунд) – Шальке
» Бесплатный прогноз
16.05.2020 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
» Бесплатный прогноз
15.05.2020 18:00
Торпедо-БелАЗ – Городея
» Бесплатный прогноз
14.05.2020 16:00
Энергетик – Копетдаг
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
10.05.2020 20:00
Динамо-Брест — Динамо Минск
Сравнение ставок » Трансляция
10.05.2020 18:00
Смолевичи-СТИ — БАТЭ
Сравнение ставок » Трансляция
10.05.2020 16:00
Витебск — Шахтёр Солигорск
Сравнение ставок » Трансляция
10.05.2020 14:00
Ислочь — Белшина
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
26 апреля 2020
Слуцк - Белшына 3:2
Слуцк - Белшына 3:2
25 апреля 2020
Городея – БАТЭ 0:2
Городея – БАТЭ 0:2

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Фан-новости
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте