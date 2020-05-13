Фанаты «Торино» выступили против возобновления Серии A

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
?Милевский: «Сейчас молодёжь вообще не пьёт, у нас таких не было»
fanat.ua » Новости » Фан-новости
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Магдебург"

Подробнее...
Значок "Боруссия" Дортмунд (лого 1974-76)

Подробнее...
Значок "Боруссия" Дортмунд

Подробнее...
Значок "СДЮСШОР-8" Нур-Султан

Подробнее...
Значок "Жетысу" Талдыкорган

Подробнее...
Значок "Рузаевка"

Подробнее...
Значок "Алтай" Семей

Подробнее...
Значок "Алтай" Семей (старый лого)

Подробнее...
Значок "Кызыл-Жар" Петропавловск

Подробнее...
Значок "Атырау"

Подробнее...
Значок "Астана" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Раднички" Пирот

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Фан-новости

Фанаты «Торино» выступили против возобновления Серии A
 13 мая 2020 22:36 |
Фанаты «Торино» выступили против возобновления Серии A
Фанаты «Торино» выступили против возобновления Серии A
Болельщики «Торино» выступают против возобновления сезона в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail.

По данным источника, фанаты разместили баннеры с призывами не возобновлять текущий сезон Серии A.

«Настоящий вирус, который нужно искоренить, — это вы, кто хочет вернуться к игре». «Тысячи смертей в каждом городе, но вы думаете о возобновлении Серии A», — было написано на баннерах.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай).

С тех пор в мире выявлено более 4,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 290 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн. В Италии за это время зафиксировано более 221 тыс. случаев заражения.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
16.05.2020 19:00
БАТЭ – Слуцк
» Бесплатный прогноз
16.05.2020 16:30
Боруссия (Дортмунд) – Шальке
» Бесплатный прогноз
16.05.2020 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
» Бесплатный прогноз
15.05.2020 18:00
Торпедо-БелАЗ – Городея
» Бесплатный прогноз
14.05.2020 16:00
Энергетик – Копетдаг
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
10.05.2020 20:00
Динамо-Брест — Динамо Минск
Сравнение ставок » Трансляция
10.05.2020 18:00
Смолевичи-СТИ — БАТЭ
Сравнение ставок » Трансляция
10.05.2020 16:00
Витебск — Шахтёр Солигорск
Сравнение ставок » Трансляция
10.05.2020 14:00
Ислочь — Белшина
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
26 апреля 2020
Слуцк - Белшына 3:2
Слуцк - Белшына 3:2
25 апреля 2020
Городея – БАТЭ 0:2
Городея – БАТЭ 0:2

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Фан-новости
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте