В Испании не знают, когда болельщики вернутся на трибуны

Руководство мадридского "Атлетико" пообщалось со своими болельщиками, дабы развеять их сомнения насчёт следующего сезона. Разговор оказался довольно конструктивный, поскольку руководству "матрасников" пришлось отвечать сразу на пятьдесят вопросов, которые были заранее подготовлены как членами клуба, так и владельцами сезонных абонементов. В большей части все они касались нюансов, связанных политикой клуба по отношению к обладателям сезонных абонементов, а также членства в клубе.



Несмотря на то, что этот диалог касался непосредственно болельщиков "Атлетико", в разговоре поднимались вопросы, которые затрагивают всех болельщиков в Европе.



К примеру, на вопрос "когда будут возобновлены матчи на домашней арене?", был получен ответ: "В данный момент мы не знаем, будет ли наблюдаться эта ситуация только летом, продлится ли она до осени или до декабря".



В то же самое время, на вопрос: "Когда будут собирать деньги за абонементы следующего сезона?", был получен ответ: "точные даты проведения нового сезона 2020/21 все еще неизвестны".



При этом, со стороны руководства "Атлетико" было уточнение о том, что учитывая нынешнюю ситуацию, клуб решил "заморозить" цены на членские билеты. Таким образом, они будут стоить также как и в прошлом сезоне.



В сезоне 2019/20 сезонный абонемент для взрослых стоил 500 евро, а членский взнос — 58 евро.



Автор: Аркадий Капелька