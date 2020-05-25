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Фан-новости

Протесты фанатов набирают силу: им не нужна Бундеслига без зрителей
 25 мая 2020 02:09
Протесты фанатов набирают силу: им не нужна Бундеслига без зрителей
Ядро фанатского футбольного движения в Германии в обиде на Бундеслигу, которая возобновила чемпионат без зрителей. Поединки перед пустыми трибунами называют «матчами-призраками».

Фанаты начали публично выражать свое несогласие и проводят символические акции протеста. В основном их беспокоит тот факт, что представители Бундеслиги предпочитают фанатам свои экономические интересы.

Например, болельщики «Кёльна» в знак протеста установили перед стадионом диван с символической надписью: «Стадионы вместо диванов! Против матчей-призраков!»

Есть несколько причин, по которым фанатам не нравится текущая ситуация. По мнению некоторых ультрас, для Бундеслиги экономические интересы в большем приоритете, чем поддержка болельщиков. У других есть опасения, что лига попытается злоупотребить текущей ситуацией, чтобы отдалить более радикальные группировки от поддержки клубов.

«Мы должны подчеркнуть, что это неправильно, я не буду смотреть телевизор и предпочту погулять», — заявил один из фанатом «Кёльна».

По данным местных СМИ, в стране есть тысячи фанатов, которые не согласны с нынешней ситуацией. Все чаще звучит мнение, что футбол давно отошел от своей основной сущности, которая должна приносить радость зрителям. Поэтому часть немецкого футбольного сообщества считает, что в футбол нельзя играть вообще, пока зрители не смогут вернуться на свои места на трибунах.

Источник: Террикон.

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