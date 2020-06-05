Фанаты Манчестер Сити готовят масштабную акцию протеста против УЕФА

Болельщики Манчестер Сити продолжают оспаривать резонансное наказание их клуба за нарушение финансового фэйр-плей. "Было много вопросов по поводу отношения УЕФА к болельщикам Манчестер Сити, но баннеры касаются отношения к клубу. Послание, которое мы хотим отправить УЕФА, заключается в том, что финансовый фэйр-плей создали для того, чтобы защищать элиту. Они просто не хотят, чтобы Манчестер Сити был частью их клуба", – приводит слова представителя болельщицкой группы "горожан" Данте Френда The Times.



Баннеры планировалось вывесить во время матча Лиги чемпионов против Реала, однако из-за коронавируса акция протеста состоится на улицах Манчестера.



Напомним, что УЕФА исключил Манчестер Сити из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Добавим, что спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию "горожан" 8 - 10 июня.

