В Венгрии возобновили футбол со зрителями: фанаты без масок и целование кубка

В Венгрии на прошлой неделе объявили о возобновлении матчей с присутствием болельщиков и вчера был проведен финал Кубка страны, в котором болельщики не придерживались рекомендаций по гигиене и дистанцированию.

Футбольный матч между командами "Гонвед" и "Мезёкёвешд" проходил в Будапеште на 65-тысячном стадионе. "Гонвед" выиграл со счетом 2:1.



На игру пустили только 10 тысяч человек со строгими ограничениями: на входе измеряли температуру, проверяли наличие масок, между зрителями на секторах была дистанция в четыре кресла.



Однако уже во время матча и после него болельщики в большинстве игнорировали все меры предосторожности. В частности, на фанатских секторах все были без масок и не соблюдали дистанцию.



После игры футболисты команды-победителя и сотрудники клуба праздновали вместе с фанатами, обнимаясь и целуя кубок.



Следует отметить, что это уже не первый футбольный матч, до этого в стране уже проходили игры чемпионата и на них меры придерживались строго.



eurointegration.com.ua