В Венгрии возобновили футбол со зрителями: фанаты без масок и целование кубка

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet Скидка на
ROZETKA
?Украинский футболист Пердута: «Жена легко взяла мою фамилию, её девичья – Москаль»
fanat.ua » Новости » Фан-новости
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
27.06.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
24.06.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
20.06.2020 12:00
FIT DAY Kharkiv 2020
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Футбольная ассоциация Исландии"

Подробнее...
Значок "Кипрская федерация футбола"

Подробнее...
Значок "ФИФА"

Подробнее...
Значок "Бангор"

Подробнее...
Значок "Дергвью" Каслдерг

Подробнее...
Магнит "Фамаликан"

Подробнее...
Магнит "Арда" Кырджали

Подробнее...
Магнит "Этыр" Велико-Тырново

Подробнее...
Магнит "Виртус Энтелла"

Подробнее...
Магнит "Козенца"

Подробнее...
Магнит "Сочи"

Подробнее...
Магнит "Тамбов"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры  » Стратегии ставок на спорт

» Футбол-прогнозы.ru – супер советы по ставкам на футбол от Георгия Молотова

» БонусАП – актуальные бонусы и прибиты букмекеров + реальные отзывы игроков и помощь вывести свой выигрыш

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Фан-новости

В Венгрии возобновили футбол со зрителями: фанаты без масок и целование кубка
 5 июня 2020 13:40
В Венгрии возобновили футбол со зрителями: фанаты без масок и целование кубка
В Венгрии возобновили футбол со зрителями: фанаты без масок и целование кубка
В Венгрии возобновили футбол со зрителями: фанаты без масок и целование кубка
В Венгрии на прошлой неделе объявили о возобновлении матчей с присутствием болельщиков и вчера был проведен финал Кубка страны, в котором болельщики не придерживались рекомендаций по гигиене и дистанцированию.

Футбольный матч между командами "Гонвед" и "Мезёкёвешд" проходил в Будапеште на 65-тысячном стадионе. "Гонвед" выиграл со счетом 2:1.

На игру пустили только 10 тысяч человек со строгими ограничениями: на входе измеряли температуру, проверяли наличие масок, между зрителями на секторах была дистанция в четыре кресла.

Однако уже во время матча и после него болельщики в большинстве игнорировали все меры предосторожности. В частности, на фанатских секторах все были без масок и не соблюдали дистанцию.

После игры футболисты команды-победителя и сотрудники клуба праздновали вместе с фанатами, обнимаясь и целуя кубок.

Следует отметить, что это уже не первый футбольный матч, до этого в стране уже проходили игры чемпионата и на них меры придерживались строго.

eurointegration.com.ua

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
06.06.2020 16:30
РБ Лейпциг – Падерборн
» Бесплатный прогноз
05.06.2020 22:00
Санта-Клара – Брага
» Бесплатный прогноз
05.06.2020 19:00
Смолевичи – Городея
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
04.06.2020 21:15
Бенфика — Тондела
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
5 июня 2020
Сампдория. Лучшее в 2019/20
Сампдория. Лучшее в 2019/20
4 июня 2020
Гимарайнш - Спортинг 2:2
Гимарайнш - Спортинг 2:2
4 июня 2020
Бенфика - Тондела 0:0
Бенфика - Тондела 0:0
4 июня 2020
Маритиму - Сетубал 1:1
Маритиму - Сетубал 1:1
4 июня 2020
ТОП-10 голов Вереса в сезоне 2019/20
ТОП-10 голов Вереса в сезоне 2019/20
4 июня 2020
Лукас Перес: После Карпат в АПЛ и конфликты в Динамо Киев
Лукас Перес: После Карпат в АПЛ и конфликты в Динамо Киев
4 июня 2020
Рома. Лучшее в 2019/20
Рома. Лучшее в 2019/20
3 июня 2020
Фамаликан - Порту 2:1
Фамаликан - Порту 2:1
3 июня 2020
Портимоненси - Жил Висенте 1:0
Портимоненси - Жил Висенте 1:0
3 июня 2020
Ингулец: двухсторонка основы и дубля
Ингулец: двухсторонка основы и дубля
3 июня 2020
Беларусь-2020. Лучший гол 11 тура
Беларусь-2020. Лучший гол 11 тура
3 июня 2020
Случайные голы-2
Случайные голы-2
2 июня 2020
Тэмми Абрахам: лучшее за Челси в сезоне 2019/20
Тэмми Абрахам: лучшее за Челси в сезоне 2019/20
2 июня 2020
Джовани Ло Чельсо: лучшее за Тоттенхэм в сезоне 2019/20
Джовани Ло Чельсо: лучшее за Тоттенхэм в сезоне 2019/20
2 июня 2020
Дніпро Футбол від 31.05.20
Дніпро Футбол від 31.05.20
2 июня 2020
Стивен Джерард: ТОР-5 голов за Англию
Стивен Джерард: ТОР-5 голов за Англию
2 июня 2020
По той бік поля від 02.06.20
По той бік поля від 02.06.20
2 июня 2020
Идрисса Гейе: лучшее за ПСЖ
Идрисса Гейе: лучшее за ПСЖ
2 июня 2020
ТОП-Легионер. Валентин Белькевич
ТОП-Легионер. Валентин Белькевич
2 июня 2020
Парма. Лучшее в 2019/20
Парма. Лучшее в 2019/20
1 июня 2020
Минск - Слуцк 1:0
Минск - Слуцк 1:0
1 июня 2020
Крутые голы во время карантина
Крутые голы во время карантина

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.06 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.92 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 139.63 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Фан-новости
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте