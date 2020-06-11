Болельщик в Польше арендовал кран, чтобы посмотреть матч вживую

Из-за пандемии коронавируса все европейские чемпионаты, за исключением белорусский Высшей лиги . были прерваны, а некоторые и вовсе прекращены. Постепенно футбол возвращается на стадионы, но там не хватает одного – болельщиков. Интересная история произошла в чемпионате Польши, который возобновил матчи, но, как и все, при пустых трибунах. В очередном матче чемпионата вроцлавский «Шлёнск» встречался на выезде с командой «Висла» из Плоцка. И что важно, не остался без поддержки даже вдали от родного стадиона. Болельщик по имени Томаш совершил один из самым запоминающихся выездов. Прибыв в чужой город, он арендовал подъёмный кран высотой 22 метра, чтобы с высоты из-за пределов стадиона наблюдать за игрой любимой команды. «Шлёнску» это помогло, гостевая команда победила со счётом 2:1.



Не хотят оставлять свою команду в одиночестве и в России. Фанаты «Спартака» 5 июня прибыли в Тарасовку на базу команды, проводящей тренировочное занятие, и устроили там яркий перфоманс для поддержания духа любимых футболистов. Мотивации для подготовки к возобновлению чемпионата у игроков наверняка прибавилось.



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