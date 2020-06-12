Ультрас отдали дань памяти легендарному тренеру `Днепра`

В Днепре появился мурал с изображением тренера футбольного клуба "Днепр" Евгения Кучеревского. Как сообщает Телеграм-канал "Днепр сейчас", изображение появилось на бульваре, названном в честь Кучеревского. На днях команда футбольных болельщиков ультрас убрала на бульваре мусор и привела в порядок территорию.



Портрет тренера "Днепра" нарисовал на стене фанат Николай Купрас.



"Кучеревський назавжди" ("Кучеревский навсегда"), – гласит подпись под изображением.



СПРАВКА: Евгений Кучеревский – один из самых авторитетных тренеров Украины. Наиболее известен своей работой в "Днепре". Во времена его работы в футбольном клубе "Днепр" уверенно вошел в элиту советского футбола, а с начала 2000-х годов – получил опыт выступлений в еврокубках. Кучеревский трагически погиб в аварии 26 августа 2006 года.