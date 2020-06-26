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Фан-новости

Болельщикам в Нидерландах запретят петь на стадионах
 26 июня 2020 21:16 |
Болельщикам в Нидерландах запретят петь на стадионах
Трибуны футбольных арен в стране откроют 1 сентября, но болельщиков ждет ряд ограничений, сообщил премьер-министр Марк Рютте.

Болельщики смогут посещать матчи чемпионата Нидерландов по футболу с 1 сентября, но им запретят поддерживать команды с помощью пения. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, слова которого приводит издание FCUpdate.

По словам Рютте, при нахождении на трибунах болельщиков обяжут соблюдать социальную дистанцию, иначе ограничения будут ужесточены. «По результатам исследований мы знаем, что есть большая вероятность заразиться, если фанаты поют и кричат», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что на свежем воздухе заражение коронавирусом встречается реже. Но напомнил, что многие люди подхватили инфекцию во время матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия». «Футбольный стадион в Бергамо был одним из крупнейших очагов вируса в мире», — уточнил Рютте.

«Возьмите с собой большие дудки, которые гудят, когда на них нажимают. Можно прошептать «ура», когда забит гол, но не более», — обратился политик к болельщикам.

Прошлый чемпионат страны был завершен из-за распространения коронавируса досрочно. Чемпион не был определен впервые с 1945 года. На момент остановки первенства в таблице лидировал амстердамский «Аякс», который в 25 матчах набрал 56 очков. Такое же количество баллов имел АЗ из Алкмара, но шел вторым по дополнительным показателям. Третью строчку с 50 очками занимал роттердамский «Фейеноорд».
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