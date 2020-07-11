Ультрас Оболони-Бровар удивлены решением клуба о замене главного тренера

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet Скидка на
ROZETKA
Один больной коронавирусом?! Почему на самом деле на Украине футбол будет без зрителей
fanat.ua » Новости » Фан-новости
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
04.12.2020 19:00
Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Плакат "Динамо Киев - обладатель Кубка Украины 2020" (45х32)

Подробнее...
Плакат "Бавария Мюнхен - обладатель Кубка Германии 2020" (45х32)

Подробнее...
Значок "Депортиво Дон Боско" Ла-Пас

Подробнее...
Значок "Литорал" Кочабамба

Подробнее...
Значок "Унион Тариха"

Подробнее...
Значок "Чако Петролеро" Ла-Пас

Подробнее...
Значок "Сан-Хосе" Оруро

Подробнее...
Значок "Альянса Атлетико" Ла-Пас

Подробнее...
Значок "Педраш Сальгадаш"

Подробнее...
Значок "Визела" Кальдаш-де-Визела

Подробнее...
Значок "Камара де Лобос"

Подробнее...
Значок "Мирандела"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры  » Футбол-прогнозы.ru – супер советы по ставкам на футбол от Георгия Молотова

» БонусАП – актуальные бонусы и прибиты букмекеров + реальные отзывы игроков и помощь вывести свой выигрыш

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Фан-новости

Ультрас Оболони-Бровар удивлены решением клуба о замене главного тренера
 11.07.2020 |
Ультрас Оболони-Бровар удивлены решением клуба о замене главного тренера
Ультрас "Оболони-Бровар" отреагировали на уход в отпуск главного тренера команды Олега Мазуренко, который провел во главе "пивоваров" всего три матча.

"Ультрас "Оболони-Бровара" с превеликим удивлением смотрят на изменения в тренерском штабе команды. Замена главного тренера после всего трех сыгранных матчей видится нам очень поспешным и импульсивным шагом, что еще раз свидетельствует об отсутствии в клубе какой-либо комплексной стратегии построения команды вообще и клуба в частности.

Выражаем нашу поддержку Олегу Мазуренко и наш скепсис относительно возможности кардинальных изменений с новым-старым тренером (нужно напоминать результат последнего дерби в 2017 году?).

В любом случае мы поддерживаем команду и надеемся, что за те матчи, что осталось, мы еще сможем побороться за медали", – сказано в заявлении активных болельщиков.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
12.07.2020 20:30
Парма – Болонья
» Бесплатный прогноз
12.07.2020 18:30
Тоттенхэм – Арсенал
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
12.07.2020 23:00
Севилья — Мальорка
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 22:45
Наполи — Милан
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 21:00
Борнмут — Лестер
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 20:30
Леганес — Валенсия
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 20:30
Краснодар — Урал
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 19:30
Александрия - Динамо Киев
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 19:30
Десна - Шахтер
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 18:30
ЦСКА Москва — Рубин
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 18:30
Оренбург — Ростов
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 18:30
Динамо Москва — Крылья Советов
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 18:30
Тоттенхэм — Арсенал
Сравнение ставок » Трансляция
12.07.2020 16:30
Локомотив Москва — Уфа
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
11 июля 2020
Брайтон — Манчестер Сити 0:5
Брайтон — Манчестер Сити 0:5
11 июля 2020
Ювентус — Аталанта 2:2
Ювентус — Аталанта 2:2
11 июля 2020
Белененсеш - Морейренси 0:1
Белененсеш - Морейренси 0:1
11 июля 2020
Шахтер - Городея 4:1
Шахтер - Городея 4:1
11 июля 2020
Сочи — Спартак Москва 1:0
Сочи — Спартак Москва 1:0
11 июля 2020
Брешиа - Рома 0:3
Брешиа - Рома 0:3
11 июля 2020
Шеффилд Юнайтед — Челси 3:0
Шеффилд Юнайтед — Челси 3:0
11 июля 2020
БАТЗ - Славия 1:1
БАТЗ - Славия 1:1
11 июля 2020
Лацио - Сассуоло 1:2
Лацио - Сассуоло 1:2
11 июля 2020
Ахмат — Зенит 1:1
Ахмат — Зенит 1:1
11 июля 2020
Ливерпуль — Бёрнли 1:1
Ливерпуль — Бёрнли 1:1
11 июля 2020
Белшина - Торпедо-БЕЛАЗ 2:1
Белшина - Торпедо-БЕЛАЗ 2:1
11 июля 2020
Арсенал - Тамбов 2:1
Арсенал - Тамбов 2:1
11 июля 2020
Норвич - Вест Хэм 0:4
Норвич - Вест Хэм 0:4
11 июля 2020
Уотфорд - Ньюкасл 2:1
Уотфорд - Ньюкасл 2:1
10 июля 2020
Пасуш - Брага 1:5
Пасуш - Брага 1:5
10 июля 2020
Новости от FH. Проблемы Динамо, извинения Зинченко и Малиновский
Новости от FH. Проблемы Динамо, извинения Зинченко и Малиновский
10 июля 2020
Спортинг - Санта Клара 1:0
Спортинг - Санта Клара 1:0
10 июля 2020
Гимарайнш - Жил Висенте 1:2
Гимарайнш - Жил Висенте 1:2
10 июля 2020
Смолевичи - Ислочь 3:1
Смолевичи - Ислочь 3:1
10 июля 2020
Минай - Металлист 1:0
Минай - Металлист 1:0
10 июля 2020
Новости от SportArenaTV. Конец Карпат. Интрига в Первой Лиге. Красников возвращает Металл
Новости от SportArenaTV. Конец Карпат. Интрига в Первой Лиге. Красников возвращает Металл

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Все для личной гигиены

Все для личной гигиены

 		Медицинские маски

Медицинские маски

 		Домашняя аптечка. Доставка из Новуса

Домашняя аптечка. Доставка из Новуса
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 37.35 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 46.28 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 140.71 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Фан-новости
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте