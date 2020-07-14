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Фан-новости

Болельщики "Аталанты": "Малиновский – украинский снайпер"
 14.07.2020
Болельщики `Аталанты`: `Малиновский – украинский снайпер`
Болельщики "Аталанты" в восторге от игры Руслана Малиновского в этом сезоне и, особенно, в последних матчах. Украинский футболист забил голы в ворота "Лацио" и "Ювентуса" и помог своей команде в этих поединках набрать важные очки. Многие уверены, что роль Малиновского заключается именно в том, чтобы усиливать атаку во второй половине матча, так как Руслан идеально подходит для этой задачи. Именно поэтому Гасперини не стремится выпускать украинского футболиста в стартовом составе, так как в этом случае команда теряет одно из своих преимуществ.

Monterosso: "Аталанта" вполне может выйти на второе место по итогам сезона. Мы явно сильнее "Лацио" и "Интера". Даже на фоне "Ювентуса" мы смотримся отлично. В этом целиком и полностью заслуга Гасперини, который очень грамотно использует тех игроков, которые есть в наличии. Взять тех же Малиновского и Муриэля, которые отлично выходят на замену и забивают важные голы. Гасперини умеет настраивать игроков и мотивировать их на каждую отдельную встречу.

Pierluigi: Малиновский – украинский снайпер. Вышел на замену, нашёл момент для удара и вколотил мяч в сетку ворот. Голкипер "Ювентуса" даже не успел толком среагировать, а защитники вообще не ожидали от Малиновского такого "подвоха". Такое ощущение, что они не знали, кто в "Аталанте" владеет хорошим дальним ударом.

Frank: Малиновский почти в любом клубе Серии А был бы твёрдым игроком основы, кроме "Ювентуса", наверное. Там и без него перебор игроков центра поля. Представляю, как его раздражает, что Гасперини упорно держит украинца в запасе, даже если он выходит и забивает решающие голы. Не хотелось бы, чтобы Малиновский начал конфликтовать с тренером. А ведь причина для конфликта есть.

Scifoni: Вот почему я люблю футбол Гасперини. Пока "Ювентус" рассчитывает на арбитров и получает очередную порцию пенальти в свою пользу, "Аталанта" играет в яркий атакующий футбол и старается делать это красиво. Комбинации Гомес-Сапата и Муриэль-Малиновский – это то, что украшает футбол. А вот то, что делает "Ювентус" - это уничтожает футбол, как вид спорта. Даже VAR не может ничего поделать с мошенниками в форме арбитров, которые из года в год упорно тянут одну команду на первое место.

Addonizio: Вот это бомба от Малиновского! У него действительно шикарный дальний удар и для него нет авторитетов в Серии А. Чего только стоят голы в ворота "Лацио", вторая команда на данный момент, и "Ювентуса", который идёт первым с большим отрывом. Жаль, что партнёры по команде слишком редко выводят Малиновского на ударные позиции, ему нужно чаще бить издалека, это его сильная сторона.

Vinci: При всём уважении к Малиновскому, я не вижу, кого он способен вытеснить из стартового состава на длинной дистанции. Этот игрок полезен в качестве усиления атаки во втором тайме, или подменить тех, кто травмирован либо дисквалифицирован. Малиновский – хороший игрок, но ему не хватает стабильности. Возможно, в следующем сезоне он будет чаще играть так, как он это делает в последних матчах.

Singorelli: Думаю, что это наработанная схема. Во втором тайме, особенно ближе к его завершению, защитники уже теряют бдительность и хуже закрывают свои зоны. Малиновский должен этим пользоваться, входить туда и бить по воротам. Если повезёт, то забьёт гол. Либо же заработает угловой. Посмотрите его гол. Опорники оставили свободную зону возле линии штрафной, а защитники выстроились в линию уже ближе к воротам. В итоге первые не успевали "накрыть" Малиновского, а вторые не успели перестроиться и оставили свободное пространство, дали возможность прицелиться и пробить по воротам. Это похоже на наигранную комбинацию. "Ювентус" ждал, что пойдёт подача в штрафную, но её не было, а пошла передача вдоль штрафной. Понятно, что это не всегда работает, но имея в составе футболиста со столь сильным и точным дальним ударом, как Малиновский, грех не пользоваться этим преимуществом.

Aresi: Приятно, что в "Аталанте" такая хорошая рабочая атмосфера. Видно, что в команде нет конфликтов и все уважают решения главного тренера, который лучше всех понимает, кто должен выходить с первых минут, а кто усиливать игру, выходя на замену. Малиновский уже не впервые помогает "Аталанте", выходя во втором тайме. Чувствуется, что Гасперини много работает с этим игроком и объясняет ему, почему Руслан должен выходить не с первых минут.

Ballini: Сезон складывается удачно для Малиновского, но не стоит забывать, что у него ранее не было опыта игры на таком высоком уровне. Чемпионат Бельгии в несколько раз слабее Серии А, да и за сборную Украины Руслан играет не так уж и давно. Сейчас Малиновский выходит на свой пик и в ближайшие года 3-4 он будет играть на высоком уровне. Но ему нужно перетерпеть этот период адаптации.

Giordano: Есть у Малиновского одно уникальное качество: он может выйти на замену в очень сложном матче и усилить игру, создав момент из ничего или даже забив гол, просто используя свой мощный удар. Далеко не все игроки в нашей команде могут так легко адаптироваться под ту ситуацию, которая складывается на поле. Где-то Руслану обидно, что он не играет в стартовом составе, но нужно отдать ему должное, что он отлично использует то время, которое ему выделяет главный тренер.

Автор: Антон Прокопов

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