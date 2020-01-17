«Ниццу» оштрафовали за то, что перед матчем с «Тулузой» игроков сопровождали дети в рождественских шапках

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  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
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20.02.2020 13:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Полтавы)
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20.02.2020 13:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Днепра)
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20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Краматорска)
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20.02.2020 12:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Сумы)
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20.02.2020 11:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Запорожья)
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20.02.2020 11:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кременчуга)
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20.02.2020 10:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Кривого Рога)
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20.02.2020 00:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Киева)
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19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Мариуполя)
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19.02.2020 23:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Херсона)
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19.02.2020 22:30
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Николаева)
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19.02.2020 22:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Житомира)
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19.02.2020 20:00
Шахтер - Бенфика (фан-тур из Одессы)
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19.02.2020 20:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Винницы)
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19.02.2020 17:00
Шахтер – Бенфика (фан-тур из Хмельницкого)
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31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
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24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
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22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
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19.01.2020 18:30
Реал Мадрид – Севилья
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18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
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18.01.2020 15:00
Спортинг - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 13:50
Динамо (Харьков) - Днепр (Херсон) хоккей
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17.01.2020 18:05
Динамо (Харьков) - Днепр (Херсон) хоккей
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Франция

«Ниццу» оштрафовали за то, что перед матчем с «Тулузой» игроков сопровождали дети в рождественских шапках
 17 января 2020 09:06 |
«Ниццу» оштрафовали за то, что перед матчем с «Тулузой» игроков сопровождали дети в рождественских шапках
В нынешнем сезоне ПФЛ во Франции успела вызвать негодование практически у всех клубов Лиги 1, но данная структура продолжает удивлять всё сильнее.

Руководство ПФЛ в этом сезоне решило тщательно бороться с болельщиками на трибунах, которые, по их мнению, ведут себя слишком активно на трибунах. ПФЛ активно запрещает любые кричалки, которые могут хоть кого-то и как-то задеть, а также регулярно ведёт борьбу с пиротехникой, что особо никого уже удивлять и не должно. Удивляют решения, а из-за них пока страдают только клубы. Болельщики «Сент-Этьена», которые в матче 18-го тура Лиги 1 против «ПСЖ» активно использовали файеры, явно перестарались и своему клубу подпортили праздник. В матче против «ПСЖ» «Сент-Этьен» праздновал столетие основание клуба. В итоге руководство Лиги 1 приняло решение, что стадион «Сент-Этьена» нужно закрыть на два матча, один из них условно. А болельщики «ПСЖ» после выезда в данный город получили запрет на посещение одного гостевого матча, они тоже вели себя не очень дружественно и не «излучали лучи добра».

Что касается «Ниццы», кто-то в ПФЛ посчитал, что дети, которые были в рождественских шапках, наверняка кого-то могут оскорбить или расстроить, а поэтому на клуб наложили штраф в 2 тысячи евро. Это немного, но прецедент просто ужасающий. Будем ждать, когда в футболе за любой «косой» взгляд будут удалять с поля и выгонять из чемпионата с позором. Не так давно в НХЛ была волна «откровений», что некоторые тренеры слишком жёсткие, расисты, а также просто ужасные люди, в итоге некоторые из них лишились работы. Посмотрим, сможет ли ПФЛ переплюнуть данный подход. 2020 год только начался, если руководство Лиги 1 ничего не будет менять в своём отношении, французский футбол рискует остаться без активных фанатов, которые создают очень хорошую атмосферу на стадионах. Вряд ли кто-то хочет, чтобы футбол проходил исключительно с интершумом, как в Монако, где футбол просто приходят посмотреть и как-то скоротать вечер, условный театр, а не провести несколько часов с командой, гоня её вперёд и веря в успех своего любимого коллектива.

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