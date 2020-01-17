«Ниццу» оштрафовали за то, что перед матчем с «Тулузой» игроков сопровождали дети в рождественских шапках

В нынешнем сезоне ПФЛ во Франции успела вызвать негодование практически у всех клубов Лиги 1, но данная структура продолжает удивлять всё сильнее.

Руководство ПФЛ в этом сезоне решило тщательно бороться с болельщиками на трибунах, которые, по их мнению, ведут себя слишком активно на трибунах. ПФЛ активно запрещает любые кричалки, которые могут хоть кого-то и как-то задеть, а также регулярно ведёт борьбу с пиротехникой, что особо никого уже удивлять и не должно. Удивляют решения, а из-за них пока страдают только клубы. Болельщики «Сент-Этьена», которые в матче 18-го тура Лиги 1 против «ПСЖ» активно использовали файеры, явно перестарались и своему клубу подпортили праздник. В матче против «ПСЖ» «Сент-Этьен» праздновал столетие основание клуба. В итоге руководство Лиги 1 приняло решение, что стадион «Сент-Этьена» нужно закрыть на два матча, один из них условно. А болельщики «ПСЖ» после выезда в данный город получили запрет на посещение одного гостевого матча, они тоже вели себя не очень дружественно и не «излучали лучи добра».



Что касается «Ниццы», кто-то в ПФЛ посчитал, что дети, которые были в рождественских шапках, наверняка кого-то могут оскорбить или расстроить, а поэтому на клуб наложили штраф в 2 тысячи евро. Это немного, но прецедент просто ужасающий. Будем ждать, когда в футболе за любой «косой» взгляд будут удалять с поля и выгонять из чемпионата с позором. Не так давно в НХЛ была волна «откровений», что некоторые тренеры слишком жёсткие, расисты, а также просто ужасные люди, в итоге некоторые из них лишились работы. Посмотрим, сможет ли ПФЛ переплюнуть данный подход. 2020 год только начался, если руководство Лиги 1 ничего не будет менять в своём отношении, французский футбол рискует остаться без активных фанатов, которые создают очень хорошую атмосферу на стадионах. Вряд ли кто-то хочет, чтобы футбол проходил исключительно с интершумом, как в Монако, где футбол просто приходят посмотреть и как-то скоротать вечер, условный театр, а не провести несколько часов с командой, гоня её вперёд и веря в успех своего любимого коллектива.



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