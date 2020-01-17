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Франция

ПСЖ выставил ценник для тех, кто хочет забрать Кавани в январе
 17 января 2020 04:28 |
ПСЖ выставил ценник для тех, кто хочет забрать Кавани в январе
Вчера ПСЖ смог взять реванш у “Монако” за недавнюю домашнюю ничью. Героем чемпиона стал привычно Мбаппе, который записал себе в актив очередной “дубль”, забивали также “монегаскам” Неймар и даже Сарабия. А вот Кавани не оказалось даже в заявке на игру. У Эдинсона последний сезон в Париже получается крайне скомканным.

Томас Тухель нашел причину тому, что уругваец остался в столице и не ездил в Монако. Немец уверяет, что причина не в том, что ветерана могут продать – его оставили вне заявке исключительно из-за новой травмы. Ничего серьезного, нападающий просто ощутил определенный дискомфорт во время тренировки, из-за чего просто не имел шансов появиться на футбольном поле. Тухель заверяет, что он хочет, чтобы Кавани остался – для достижения целей ПСЖ на нынешний сезон иметь подобного мастера. Вот только решающее слово в Париже остается не за Томасом…

Французов осаждает “Атлетико“. У “матрасников” громадные проблемы с нападающими: Диего Коста с травмой, да и регрессирует постоянно. Мората периодически неплох, но ему критически не хватает стабильности. Жоао Феликс пока что не освоился в Мадриде, да и точно не “девятка”. Выход Диего Симеоне видит в приглашении Кавани. По данным СМИ, 32-летний уругваец уже обо всем договорился с потенциальным работодателем, и даже согласовал личный контракт с 12-миллионным годовым окладом. Летом он станет свободным агентом и сможет сам выбрать, где продолжать карьеру. Но “Эль Чоло” он нужен прямо сейчас…

По сути, это уже полноценная трансферная сага. По мнению многих, ПСЖ должен был пойти навстречу своей легенде – Кавани отдал клубу 6,5 лет и наколотил под 2 сотни голов, из которых 136 в Лиге 1. Тем более что сейчас Эдинсон не считается основным футболистом “парижан”. Но все же богатый клуб упорно требует компенсацию за своего игрока. И, несмотря на возраст уругвайца и истекающий летом контракт, хочет немалые 30 миллионов. Сейчас “матрасники” во Франции и пытаются убедить сделать скидку, хотя бы на 50 процентов.

“На вираже” “Атлетико” пытается опередить “Тоттенхэм“. Помимо прочих проблем типа истечения контракта Эриксена, выбыл на достаточно длительный срок Кейн. На место Харри срочно ищут нападающего, и один из вариантов – это как раз Кавани, чей потенциал высоко оценивает Моуринью. Впрочем, и сам Жозе понимает, что этот вариант не особенно вероятен – лучше сосредоточиться на приглашении Пентека или Бентеке, а то и на возвращении из “Наполи” Фернандо Льоренте. Хотя не исключено, что “Особенный” хотя бы попытается опередить Симеоне.

Эдинсона также ведет и “Арсенал“. Более того, по данным инсайдеров, “канониры”, как, к слову, и “Манчестер Юнайтед“, уже делали официальные предложения ПСЖ. Если по МЮ понятно, зачем брать “девятку” – фактурного нападающего у Сульшера после продажи Лукаку просто нет, и такого футболиста искали еще летом, то куда будут ставить Кавани Артета? Неужели Обамеянг серьезно намерен покинуть Лондон не позже лета? Или в итоге и вовсе будет любопытный треугольник, когда уругваец переберется в Англию на смену Ляказетту, которого продадут “Атлетико”? По слухам, Александр рассматривается в Мадриде как главная альтернатива приглашению ветерана.

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