«Амьен» потерял титульного спонсора

Французский клуб «Амьен», который выступает в Лиге 1, остался без титульного спонсора.

Сеть магазинов Intersport сообщила, что из-за тяжелой финансовой ситуации контракт, который истекает летом этого года, продлён не будет. При этом Intersport завершили «Амьен», что все условия по нынешнему соглашению будут выполнены в полном объёме, сообщает официальный сайт французского клуба.



Ранее без титульного спонсора из-за нестабильной финансовой ситуации в мире остался «Бордо».



Напоминаем, что сегодня также стало известно о том, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что на территории страны крупные спортивные события не будут проводиться до сентября. Фактически это означает, что сезон 2019/20 во Франции закончен, но руководство Лиги об этом ещё не объявляло. В нынешнем сезоне после 28 туров «Амьен» имеет в своём активе лишь 23 очка и скорее всего покинет Лигу 1.



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