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Германия

Как «Герта» собирается стать новым топ-клубом
 11 февраля 2020 08:45 |
Как «Герта» собирается стать новым топ-клубом
Зимой «Герта» побила свой трансферный рекорд, который клуб установил этим летом. А вообще берлинцы за зиму сделали четыре приобретения, вошедшие в топ-5 самых крупных в истории клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о новом амбициозном проекте в Берлине.

«Герта» действительно взялась за усиление состава. Зимой берлинцы за 11 миллионов евро приобрели у «Штуттгарта» Сантьяго Аскасибара, у «Лейпцига» за 18 миллионов Матеуса Кунью, у «Милана» за 22 миллиона Кшиштофа Пёнтека, а у «Лиона» за 25 миллионов Люку Тусара. Отметим, что в топ-5 самых дорогих трансферов «Герты» также входит Доди Лукебакио, которого летом купили у «Уотфорда» за 20 миллионов евро. До них самым дорогим трансфером был Валентино Лазаро, которого забрали у «Ред Булл Зальцбург» за 10,5 миллионов евро.

У «Герты» деньги появились летом, когда бизнесмен Ларс Виндхорст решил вложиться в берлинский клуб. В июле он купил 37,5%, а к ноябрю довёл свой пакет до 49,9%. В Германии существует правило, не позволяющее покупать одному лицу более 50% акций, так что Виндхорст довёл свою долю до максимума. Бизнесмена называют «немецким Биллом Гейтсом». Своё состояние он сколотил на продаже компьютеров в Windhorst Electronics. У него было много проектов, и сейчас состояние 42-летнего Виндхорста оценивается в 3 миллиарда евро.

Если кто-то подумал, что инвестиции в «Герту» - это реализация детской мечты бизнесмена, то придётся серьёзно разочаровать. Для Виндхорста берлинский клуб – это инвестиция. Только вложив деньги в «Герту», он сразу сравнил, что немецкая команда зарабатывает лишь 50 миллионов евро, в то время как «ПСЖ» собирает 200! Бизнесмен вообще отлично считает цифры. Он отмечал, что экономическое развитие немецких футбольных клубов в процентном соотношении в 8 раз превышает экономический рост страны, так что сейчас отличное время вложиться в это направление.

Виндхорст не стал заниматься революцией, зато вернул в Германию Юргена Клинсманна. До конца сезона он возглавил клуб в качестве главного тренера, хотя это скорее была вынужденная мера. Клинсманн должен будет представлять Виндхорста в совете директоров, учитывая опыт и знания экс-наставника сборной Германии, выбор кажется правильным. Тем более, у него есть ещё одно важное умение. Клинсманн умеет менеджерить – выбирать помощников, персонал, вектор движения. Именно для этого Виндхорст и позвал специалиста.

Трансферная политика «Герты» показывает явный вектор развития клуба. В отличие от того же «ПСЖ» берлинцы не собираются делать ставку на известных футболистов, а предпочитают путь «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии». «Герта» покупает молодых исполнителей (24-летний Пёнтек – самый «старый»), чтобы они могли расти в Берлине. Прогрессируя вместе, они смогут вывести «старую даму» на новый уровень, при этом в будущем каждого из них можно будет продать дороже, чем каждый из них был куплен. При этом летом планируется переход опытного Марио Гётце, всё же коллективу не помешает опытный дядька.

Ближайшая цель «Герты» - попадание в Лигу чемпионов. В этом году берлинцам это точно не светит, а вот в следующем берлинцы явно поборются за это. Хотя пока неясно, кто возглавит команду. Слухи сватают Нико Ковача, но это пока не подтверждено. Учитывая его прошлое в «Герте», болельщики, наверняка, хорошо воспримут этот вариант.

Если говорить о других целях, то интересно, что Виндхорст решит со стадионом. Дело в том, что «Олимпиаштадион» не принадлежит «Герте», а болельщики клуба заполняют его лишь 2 раза в год – на поединки против «Баварии» и «Боруссии» (в этом году ещё аншлаг ожидается на дерби против «Униона»). Помимо этих проблем в 2025-м году у берлинцев завершается срок аренды стадиона. Ранее «Герта» планировала съехать и построить новую менее вместительную арену, но проект пока не был утверждён.

В «Герту» пришли деньги, которые тратятся с умом. В Берлине стоит задача построить новый большой клуб. Нам остаётся наблюдать за новым проектом.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру
Руслан Ситяшенко
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