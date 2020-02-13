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Германия

Джейдон Санчо летом все-таки сменит клуб
 13 февраля 2020 13:28 |
Джейдон Санчо летом все-таки сменит клуб
Джейдон Санчо по праву считается одной из ярчайших звезд Бундеслиги. Англичанину через месяц, в марте, исполнится 20, а он имеет футбольный “дабл-дабл” в немецком первенстве – 12 голов при 13 передачах. Кроме того, вингер по дважды забивал и выступал ассистентом в Лиге Чемпионов. Но долго ли еще парень будет радовать болельщиков из Дортмунда? Снова пишут о том, что “Боруссия” готовится отпустить таланта – конечно же, неплохо на этом заработав.

Авторитетные журналисты из Германии призывают не верить заявлениям Михаэля Цорка о том, что по футболисту нет предложений. Инсайдеры заверяют, что в клубе уже смирились с тем, что Санчо летом отправится в другой клуб. Да и сам футболист оставил проблемы с дисциплиной, которые были в 1-м круге ему все же характерны, как раз для того, чтобы обеспечить себе оптимальное “трудоустройство” уже в это межсезонье.

Джейдон в родной клуб не вернется. С 2015-го по 2017-й вингер провел в структуре “Сити“. Но больше чем на участие в предсезонном турне футболиста не подпускали, и он 2,5 года назад со скандалом и бойкотом тренировок покинул “горожан”. По договоренности между чемпионом Англии и “Боруссией”, прописана опция о приоритете клуба из Манчестера при следующем трансфере таланта. В Дортмунде обязались сообщать о переговорах, и англичане смогут повторить предложения потенциальных покупателей. Но, возможно, из-за нюансов ухода игрока, в “Сити” не намерены летом принимать участие в борьбе за Джейдона.

А вот “Ливерпулю” Санчо интересен. Журналисты заверяют, что “красные” действуют открыто, честно – они начали с того, что официально, хотя и без лишней огласки, обратились к “Боруссии”, узнавая о возможности перехода полузащитника. Клопп ранее воздерживался от переманивания футболистов из своего бывшего клуба, но сейчас может использовать хорошие отношения, что остались с Дортмундом, чтобы заполучить нужного ему игрока. Юрген планирует обновить состав команды летом, и понимает, что уйдет минимум 1 атакующий футболист, Лаллана. На освободившееся место и намерены подписать Джейдона. Денег у “мерсисайдцев”, воздерживавшихся от покупок последние 2 “окна”, хватит. Пишут о 100 миллионах, что подготовлены на “Энфилде”.

Спор может выиграть “Манчестер Юнайтед”. Здесь уже давно ведут “охоту” за талантливым парнем. В игроке сборной Англии видят будущего лидера “красных дьяволов”, который поможет команде вернуть былое величие. А для того, чтобы убедить “Боруссию”, у МЮ есть привычный козырь – деньги. За 19-летнего футболиста тут готовы заплатить “шмелям” 120 млн. фунтов. Да и самого спортсмена не “обидят”.

Проблема в том, что сам Джейдон не очень хочет возвращаться в Англию. Исключение он может сделать только ради родного города – Лондона (начинал в академии “Уотфорда”). Санчо якобы склонялся к тому, чтобы вернуться в столицу Великобритании, став игроком “Челси“, где играет Абрахам и его несколько его приятелей. Вот только у “аристократов”, похоже, совсем плохо с деньгами – в январе они не нашли требуемые 100 миллионов, более того, подмену для Абрахама не купили…

Писали об интересе испанских грандов. Такие деньги, что требует “Боруссия”, есть разве что тут у “Реала” с “Барселоной”. Вот только у обоих клубов в приоритете другие подписания – в Каталонии сейчас, например, нужен центрфорвард. Такими темпами Джейдон может задержаться в Дортмунде дольше, чем планировал…

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