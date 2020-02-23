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Германия

Тимо Вернер не скрывает, что хотел бы присоединиться к Ливерпулю
 23 февраля 2020 19:09 |
Тимо Вернер не скрывает, что хотел бы присоединиться к Ливерпулю
Молчание Тимо Вернера завершилось. Нападающий не мог забить 5 матчей кряду, но в субботу он стал одним из героев победы “РБ Лейпцига” над одним из потенциальных конкурентов, “Шальке”. Сначала, уже на 1-й минуте, форвард помог Забитцеру открыть счет, а на 61-й уже сам удвоил его. В итоге “быки” выиграли у “кобальтовых” со счетом 5-0. А у Вернера уже 21 мяч при 7 голевых передачах.

Перед этим нападающий отметился голом и в Лиге Чемпионов. Несколько раз Уго Льорис в среду спасал после ударов молодого нападающего. Но все-таки с пенальти немец распечатал француза, принеся победу своей нынешней команде в Англии. Не исключено, что уже со следующего сезона форвард и голкипер будет встречаться чаще.

Не секрет, что Вернер перерос уровень “РБ Лейпциг”. Нагельсманн, став тренером прошлым летом, сумел убедить Тимо задержаться, и не зря – тот проводит лучший сезон. Но тем выше вероятность того, что такого результативного футболиста захотят забрать к себе топ-клубы Европы. И среди них есть явный фаворит – “Ливерпуль”.

Сам немец и не скрывает, что не против такого развития карьеры. В своем последнем интервью Тимо, поработавший с такими наставниками, как Хазенхюттль, Рангник и Нагельсманн, назвал именно Юргена Клоппа “лучшим тренером мира”. Раньше Вернер уже называл и “Ливерпуль” командой №1, и не скрывал: горд, что именно его связывают с переходом в этот клуб. Тем более что нападающий уверен, что есть факты, свидетельствующие в пользу того, что он по собственному стилю игры подойдет “красным”.

У форварда любопытно сформирован контракт. Как узнали журналисты, там есть сумма отступных, которая немного ниже отметки в 60 миллионов – вполне адекватные деньги при том, что Вернеру всего 23, а он уже отыграл более 200 матчей в Бундеслиге, набрав в них 84+40, и рассматривается как основной нападающий сборной Германии. Но есть важная оговорка: пункт о клаусуле, как минимум, с такой суммой, актуален лишь до апреля. Такие деньги найдутся у “мерсисайдцев”, и те активизируют переговоры, чтобы забрать себе нападающего, оформив сделку до такого весеннего дэдлайна.

Далеко не все уверены, что это – хороший вариант. В январе Тимо интересовались “Тоттенхэм” и “Барселона”, что испытывали кадровые проблемы после травм Кейна и Луиса Суареса. А тот же Хаманн, легенда “Ливерпуля”, уверен, что Вернер бы успешнее раскрылся не на “Энфилде”, а на “Олд Траффорде”, перейдя в “Манчестер Юнайтед”.

А вот Джейми Каррагеру нравится потенциальный новичок. Экс-защитник и живая легенда “красных” не сомневается, что даже нынешнему “Ливерпулю” не помешает усиление. По мнению эксперта, это очень хорошо показал поединок прошлого вторника, с “Атлетико”. Если кто-то ведущей из атакующей тройки “мерсисайдцев” не играет, начинаются проблемы. Мане пришлось в перерыве заменить на Ориги. Но тот, хотя “Карра” и отмечает роль Дивока в прошлогодних успехах в Лиге Чемпионов, дает все же недостаточно для команды, что считается лучшей в мире. Джейми за то, чтобы летом появился топовый атакующий игрок. А лучше несколько – Каррагер бы поборолся и за Вернера, и за Санчо. С учетом фактически “молчания” на трансферном рынке на протяжении года, денег должно хватить на все.

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