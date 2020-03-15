Высокие запросы клуба могут помешать Хаверцу сменить клуб летом

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
«Динамо» продало защитника Кадара в китайский клуб
fanat.ua » Новости » Германия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
12.07.2020 20:00
Финал ЕВРО-2020
» Продажа билетов онлайн
22.06.2020 19:00
ЕВРО-2020. Украина - Австрия
» Продажа билетов онлайн
14.06.2020 21:00
ЕВРО-2020. Голландия - Украина
» Продажа билетов онлайн
30.05.2020 20:00
Финал Лиги Чемпионов
» Продажа билетов онлайн
27.05.2020 21:00
Финал Лиги Европы
» Продажа билетов онлайн
16.05.2020 13:00
Бодибилдинг. Открытый Гран-при Харькова KHBPF
» Продажа билетов онлайн
12.04.2020 16:00
Мастер-класс по боксу от Чемпионки мира, Светланы Андреевой (Киев)
» Продажа билетов онлайн
11.04.2020 19:00
Мастер-класс по боксу от Чемпионки мира, Светланы Андреевой (Одесса)
» Продажа билетов онлайн
28.03.2020 18:00
Абонемент на запорожский "Металлург"
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Локомотив" Ереван (старый лого)

Подробнее...
Значок "Динамо" Ереван

Подробнее...
Значок "Лернаин Арцах" Степанакерт

Подробнее...
Значок "Ереван" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Пюник" Ереван (старый лого)

Подробнее...
Магнит "Ксанти"

Подробнее...
Магнит "Панетоликос" Агринион

Подробнее...
Магнит "Лариса"

Подробнее...
Магнит "Арис" Салоники

Подробнее...
Значок "Макараванк" Ачаджур

Подробнее...
Значок "Локомотив" Ереван

Подробнее...
Магнит "Невшатель Ксамакс"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Германия

Высокие запросы клуба могут помешать Хаверцу сменить клуб летом
 15 марта 2020 18:30 |
Высокие запросы клуба могут помешать Хаверцу сменить клуб летом
Кто должен сожалеть о приостановке сезона, так это Кай Хаверц. Вундеркинд из Германии во втором круге набрал поистине великолепную форму. За какие-то 2 месяца игрок, который занимает позицию полузащитника, наколотил во всех турнирах 7 голов и сделал столько же передач. Более того, в 8 играх кряду хавбек не уходил без очередного мяча и/или ассиста. А ведь ему всего 20 лет!

Потенциал парня высоко оценивает Петер Бос. Наставник “Байера” отмечает, что при юном возрасте его подопечный уже 4-й год играет на уровне Бундеслиги. Тренер “аспиринщиков” отмечает, что с этим талантом приятно работать, так как он образован и дисциплинирован. Голландец не сомневается, что вундеркинда в Леверкузене больше не получится удерживать. Но при этом Бос прогнозирует, что трансфер футболиста превысит отметку в 100 миллионов.

С Петером согласно и руководство “Байера“. По негласным данным, на хавбеке установлен громадный ценник – 130 миллионов. При всем несомненном таланте футболиста, подобная стоимость уже начала отпугивать потенциальных покупателей. По информации журналистов, даже такие гранды, как мадридский “Реал” с “Ювентусом”, уже свернули свой интерес к немцу. И именно из-за того, что не намерены платить за игрока подобные деньги.

Пока что обсуждают трансфер молодого таланта в “Баварии“. Ханс-Дитер Флик очень сильно симпатизирует Каю, и хотел бы, чтобы этот игрок с лета оказался в его распоряжении. Именно “Ханси” и считается главным “двигателем” потенциального трансфера. Но многие в руководстве “Баварии” испытывает сомнения, что Хаверц отвечает своему ценнику, что тот адаптируется к игре “Звезды Юга”, найдет себе место в обойме. В целом, в Мюнхене считают, что нужно брать игрока, но не за 130 миллионов. Чемпион попытается сбить цену на звезду, и, если в “Байере” будут стоять на своем, “Бавария” тоже выйдет из переговоров.

Но и Леверкузене не видят смысла пока что сбавлять цену. На 20-летнего хавбека есть и другие богатые претенденты. Земляком заинтересовался Юрген Клопп – именно “Ливерпуль” теперь считается одним из главных претендентов на Кая. “Красные” постараются летом обновить, укрепить состав, и, в том числе, собираются поработать на немецком рынке. Одним из приоритетов считается переход Тимо Вернера – останется ли после этого в бюджете “место” для покупки еще и Хаверца?

Ведут игрока и селекционеры ПСЖ. В Париже также сейчас работает специалист из Германии, Томас Тухель. И он намерен приобрести Хаверца, чтобы усилить середину поля своей команды. Вот только этим планам может помешать нынешнее наказание “Манчестер Сити” из-за нарушений “фэйр-плей”. “Парижане” тоже в “группе риска”, и за этим клубом с богатыми ближневосточными владельцами пристально следят. Не факт, что тут решатся провернуть сделку на 130 миллионов, разве что летом кто-то из звезд, Неймар или Мбаппе, все же покинет Францию.

Еще одним претендентом называют “Барселону“. В Каталонии не довольны нынешним сезоном, и намерены усилить команду, омолодить ее. Политику в деле трансферов пересматривают с целью взять в межсезонье только по-настоящему полезных исполнителей, что готовы играть в основе и стать достойными напарниками для Месси. Но отвечает ли подобным требованиям Хаверц уже сейчас?

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
16.03.2020 19:00
Антальяспор – Сивасспор
» Бесплатный прогноз
16.03.2020 18:30
Тамбов – Крылья Советов
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
16.03.2020 18:30
Тамбов — Крылья Советов
Сравнение ставок » Трансляция
15.03.2020 17:00
Динамо Киев — Десна
Сравнение ставок » Трансляция
15.03.2020 14:00
Заря — Шахтёр Донецк
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
14 марта 2020
Зенит - Урал 7:1
Зенит - Урал 7:1
11 марта 2020
Рух – Волынь 3:1
Рух – Волынь 3:1
10 марта 2020
Цыганик LIVE
Цыганик LIVE
9 марта 2020
Зенит - Уфа 0:0
Зенит - Уфа 0:0

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Rozetka UA





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

ПО Стартовый пакет «Футбольный старт»

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)
все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Манчестер Сити" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Германия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте