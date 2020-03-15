Высокие запросы клуба могут помешать Хаверцу сменить клуб летом

Кто должен сожалеть о приостановке сезона, так это Кай Хаверц. Вундеркинд из Германии во втором круге набрал поистине великолепную форму. За какие-то 2 месяца игрок, который занимает позицию полузащитника, наколотил во всех турнирах 7 голов и сделал столько же передач. Более того, в 8 играх кряду хавбек не уходил без очередного мяча и/или ассиста. А ведь ему всего 20 лет!

Потенциал парня высоко оценивает Петер Бос. Наставник “Байера” отмечает, что при юном возрасте его подопечный уже 4-й год играет на уровне Бундеслиги. Тренер “аспиринщиков” отмечает, что с этим талантом приятно работать, так как он образован и дисциплинирован. Голландец не сомневается, что вундеркинда в Леверкузене больше не получится удерживать. Но при этом Бос прогнозирует, что трансфер футболиста превысит отметку в 100 миллионов.



С Петером согласно и руководство “Байера“. По негласным данным, на хавбеке установлен громадный ценник – 130 миллионов. При всем несомненном таланте футболиста, подобная стоимость уже начала отпугивать потенциальных покупателей. По информации журналистов, даже такие гранды, как мадридский “Реал” с “Ювентусом”, уже свернули свой интерес к немцу. И именно из-за того, что не намерены платить за игрока подобные деньги.



Пока что обсуждают трансфер молодого таланта в “Баварии“. Ханс-Дитер Флик очень сильно симпатизирует Каю, и хотел бы, чтобы этот игрок с лета оказался в его распоряжении. Именно “Ханси” и считается главным “двигателем” потенциального трансфера. Но многие в руководстве “Баварии” испытывает сомнения, что Хаверц отвечает своему ценнику, что тот адаптируется к игре “Звезды Юга”, найдет себе место в обойме. В целом, в Мюнхене считают, что нужно брать игрока, но не за 130 миллионов. Чемпион попытается сбить цену на звезду, и, если в “Байере” будут стоять на своем, “Бавария” тоже выйдет из переговоров.



Но и Леверкузене не видят смысла пока что сбавлять цену. На 20-летнего хавбека есть и другие богатые претенденты. Земляком заинтересовался Юрген Клопп – именно “Ливерпуль” теперь считается одним из главных претендентов на Кая. “Красные” постараются летом обновить, укрепить состав, и, в том числе, собираются поработать на немецком рынке. Одним из приоритетов считается переход Тимо Вернера – останется ли после этого в бюджете “место” для покупки еще и Хаверца?



Ведут игрока и селекционеры ПСЖ. В Париже также сейчас работает специалист из Германии, Томас Тухель. И он намерен приобрести Хаверца, чтобы усилить середину поля своей команды. Вот только этим планам может помешать нынешнее наказание “Манчестер Сити” из-за нарушений “фэйр-плей”. “Парижане” тоже в “группе риска”, и за этим клубом с богатыми ближневосточными владельцами пристально следят. Не факт, что тут решатся провернуть сделку на 130 миллионов, разве что летом кто-то из звезд, Неймар или Мбаппе, все же покинет Францию.



Еще одним претендентом называют “Барселону“. В Каталонии не довольны нынешним сезоном, и намерены усилить команду, омолодить ее. Политику в деле трансферов пересматривают с целью взять в межсезонье только по-настоящему полезных исполнителей, что готовы играть в основе и стать достойными напарниками для Месси. Но отвечает ли подобным требованиям Хаверц уже сейчас?