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Германия

Нойер все ближе к уходу из Баварии
 27 марта 2020 12:06 |
Нойер все ближе к уходу из Баварии
Мануэль Нойер проводит в “Баварии” уже 9-й сезон. И, вполне возможно, он станет последним. У вратаря нет уже того статуса безусловно лучшего в своем амплуа, и в Мюнхене не спешат идти на выполнение его требований. Между “Звездой Юга” и ее стражем ворот все еще длятся переговоры о новом контракте. Но пока что стороны далеки от консенсуса.

Журналисты сообщают, что, несмотря на карантин, в офисе клуба видели Томаса Крота. Это агент Нойера, и, конечно же, он приезжал пообщаться о будущем своего клиента. Мануэль связан контрактом до лета 2021-го, и якобы не против его пролонгировать. Но есть загвоздка: время идет, а по ряду пунктов стороны все еще спорят. Прежде всего, сам Нойер настаивает, чтобы новое соглашение было долгосрочным, но в клубе, помня о возрасте футболиста (как раз сегодня исполнилось 34), не согласны на такое. Не готовы в “Баварии” и платить столько, сколько Крот просит для своего подопечного. Также инсайдеры заверяют, что у “Маню” далеко не теплые отношения с Францем Беккенбауэром. А ссора с “Кайзером”, что все еще имеет громадное влияние в Мюнхене, мягко говоря, не помогает в переговорах с клубом.

Кажется, “Бавария” намерена продемонстрировать Нойеру, что у нее есть альтернативы. Сообщают, что чемпион Германии следит за развитием ситуации вокруг Тер Стегена в “Барселоне”. Там все аналогично: клуб хочет продлить своего основного голкипера, но пока что не может с ним договориться. И опять-таки камнем преткновения становится вопрос о будущей зарплате по новому соглашению с Марком-Андре. Немцу намекают, что у “сине-гранатовых” непростой период. Но он все же не подписал в этом месяце вариант, предусматривающий годовой оклад в 6,5 миллионов (без учета бонусов) и срок контракта до 2024-го года. Тер Стеген закономерно напоминает работодателям, что в клубе хватает исполнителей, что выходят на поле гораздо реже его, но имеют более выгодные предложение. Так что голкипер хочет на деле чувствовать: его ценят как ключевого игрока команды, и оплачивают услуги соответственно.

Впрочем, это далеко не значит, что “Бавария” получит этого вратаря. Во-первых, несмотря на сложные переговоры, стороны сохраняют хорошие отношения. К тому же действующий контракт рассчитан до 2022-го, и раньше, с учетом опции выкупа в 180 миллионов, Марк-Андре никуда не уйдет. Более высокую, чем 6,5 млн., мало кто для игроков такого амплуа платит, так что понятна уверенность Жозепа Бартомеу, который уверен, что, при всей сложности ситуации, в итоге соглашение будет пролонгировано. И, во-вторых, Тер Стеген прекрасно помнит ситуацию прошлой осенью, когда “Бавария” публично требовала от Лева ставить Нойера в сборной на воротах, угрожая тем, что не будет отпускать в Бундестим своих футболистов. А теперь в Мюнхене хотят пригласить Марка-Андре вместо Нойера?

Безусловно, в Мюнхене есть кому играть и без обоих этих голкиперов. С лета сюда переберется из “Шальке” Александр Нюбель. Своей игрой в Гельзенкирхене он быстро заслужил статус самого перспективного стража ворот в Германии – чем не готовый преемник для “Маню”? Который сам до 2011-го был футболистом как раз “кобальтовых”!

На Нойера уже есть серьезный покупатель. Вратаря готов забрать “Челси”. Там Лампард не доволен игрой Кепы Аррисабалаги, которого Фрэнк даже усаживал на скамейку запасных. “Аристократы” и так искали себе нового голкипера, а уж если в межсезонье появится шанс подписать самого Мануэля, мимо него точно не пройдут (хотя есть еще минимум вариант с Доннаруммой). Правда, при этом нужно еще как-то пристроить баска, за которого в 2018-м выложили 80 миллионов…

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