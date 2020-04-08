239 человек: В Германии хотят проводить матчи с минимальным количеством людей

В Германии продолжается обсуждение формата рестарта чемпионата. Помимо предварительных дат также обсуждается количество людей, которые должны обслуживать матчи.

Данные о цифрах приводит немецкое издание Bild. Согласно информации газеты, план о допуске людей на матчи уже полностью проработан – все их будет 239 человек. От каждой из команд планируется допустить лишь 126 человек, включая футболистов, тренеров, запасных, врачей, а также другой обслуживающий персонал.



На трибуны планируется пустить 30 журналистов и 36 представителей телевизионных каналов, включая техников. Количество болбоев также будет сокращено в три раза – их станет всего четыре, что, конечно, приведёт к определённым задержкам при аутах. Помимо этого командам позволят получить места на трибунах в количестве восьми человек – из официальных делегаций.



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