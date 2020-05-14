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Германия

Будущее Тимо Вернера: где продолжит карьеру перспективный футболист?
 14 мая 2020 09:33 |
Будущее Тимо Вернера: где продолжит карьеру перспективный футболист?
Еще недавно судьба Тимо Вернера казалась решенной. 60 миллионов “отступных”, прописанные контрактом с “РБ Лейпцигом”, выглядели неким подарком для амбициозных клубов Европы. Год назад удалось уговорить игрока остаться, и сотрудничество с Нагельсманном помогло: невероятные 21 гол в 25 матчах Бундеслиги.

Но сейчас трансферный рынок явно просядет из-за “коронакризиса”. Найдутся ли желающие платить столько за немца? Эксперты уверены, что да. Форварду всего 24, и за полторы сотни матчей в составе “быков” удалось забить 88 голов при 39 передачах. В руководстве клуба говорят о готовности к тому, что голеадор уйдет. Вопрос – а куда именно?

Главным фаворитом остается “Ливерпуль“. Более того, Юрген Клопп так же решительно настроен обновить состав, как раньше, год назад, категорически отказывался от усиления – все на “Энфилде” уверены, что немцу виднее. Но при этом боссы клуба боятся сейчас делать какие-то шаги на трансферном рынке, пока не станет понятно хотя бы примерно, какие последствия могут быть от нынешнего кризиса. Кроме того, новичок угрожает нарушить гармоничный трезубец нынешней атаки “красных”. Кого усаживать на “банку” – Фирмино, или, может, Салаха с Мане? Весь квартет не выставить…

Топовый форвард точно нужен “Манчестер Юнайтед“. Но и у того сейчас хватает убытков. Примечательно, что уже никто не говорит о намерении подписать Харри Кейна – в нынешних условиях скорее уместно продлевать аренду Игало. Хотя, конечно, Тимо вместо Одиона в связке с Рашфордом и Марсьялем выглядит более перспективно.

Был среди претендентов на Тимо и “Челси“. Тогда, зимой, сломался Абрахам, и Лэмпард оставался с возрастным, желающим уйти Жиру и не оправдавшим надежд Миши Батшуайи. Оливье и сейчас остается без нового контракта, и, по сути, “аристократы” могут остаться только с юным Тэмми – немалый риск для команды с амбициями. Ждем как минимум попытки оформить сделку от лондонцев?

Во что не верится вообще, так это в слухи, отправляющие немца в “Манчестер Сити“. При нынешней схеме хватит и конкурирующих за место в основе опытного Агуэро и перспективного Габриэля Жезуса. Против “горожан” играет и их исключение из Лиги чемпионов – вряд ли Вернер захочет пропускать там следующий сезон, а то и 2.

А вот для “Барселоны” бомбардир из Германии – только запасной вариант. Месси желает снова играть с Неймаром и/или Лаутаро Мартинесом. Да, вроде бы сам Тимо был бы не против перебраться на “Камп Ноу”. Но 24-летнему футболисту явно не нравится отношение каталонцев – он не хочет быть вариантом “на всякий случай”.

Кстати, у мадридского “Реала”, еще одного испанского гранда, с атакой все хуже. Йович, и так разочаровывающий, ухитрился дома как-то сломать ногу. Возможно, это станет последней каплей, и Флорентино Перес подпишет еще одного претендента на роль конкурента Карима Бензема – снова из Германии?

Следят за немцем и в Италии. Маурицио Сарри уже не рассчитывает на Игуаина, который явно намерен остаться в Аргентине, даже если карантин снимут. Заинтересуется ли Вернер возможностью поиграть с Роналду в “Ювентусе“? Или станет той самой заменой для Лаутаро Мартинеса? У аргентинца, к слову, отступные выше, так что у “Интера” должно хватить денег и на Тимо.

У кого точно хватить денег, так это у ПСЖ. Французский гранд выглядит более сосредоточенным на попытках удержать по-максимуму нынешнюю группу атаки. И так уходит Кавани, у которого истекает контракт, но в Париже намерены удержать Мбаппе (обязательно), Неймара и выкупить Мауро Икарди. Если и держат в планах Вернера, то уж очень второстепенных – скорее всего, немецкий форвард успеет трудоустроиться не во Франции.

Но “мосты” сожжены только насчет “Баварии“. Тимо публично сказал, что видит своим следующим шагом отъезд за границу, а не в Мюнхен. В ответ Румменигге тоже не смолчал… Похоже, теперь и правда предстоит переезд за рубеж…

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