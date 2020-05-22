Холанда отпустят из Боруссии только за очень большие деньги

Германия возобновила футбольный сезон. И примечательно, что первый гол дортмунсдкой “Боруссии” в Бундеслиге после “возрождения” провел Эрлинг Холанд. Юный норвежец уже на 29-й минуте “рурского дерби” открыл счет после передачи Торгана Азара… А потом вся команда не знала, как же праздновать в нынешних условиях, когда все требуют соблюдения социальной дистанции.

Тинэйджер показывает, что справляется с любыми вызовами. Эксперты считают, что в чем-то скандинав предсказуем. Он предпочитает полагаться в основном на рывки, но… Прав и Кевин Кураньи – легенда московского “Динамо” (и экс-игрок “Шальке”, которому отдал 5 лет) заявил, что тактику против Холанда придумать сложно. У Эрлинга 10 голов в 9 матчах Бундеслиги, а ведь поначалу Фавр выпускал его на замену.



Очевидно, что переход именно в Германию с “Зальбурга” пошел нападающему явно на пользу. Мино Райола записывает это в заслуги себе. Мол, он настаивал на дортмундской “Боруссии”, а не “Ювентусе“, так как был уверен, что в Турине новичка бы отправили играть за молодежку. Также суперагент не сомневается, что его подопечный будет выступать в “Реале” и даже сровняется там с самим Роналду. Райола прогнозирует, что в Мадриде скандинав будет забивать за сезон по 40-50 голов (впрочем, у него уже 41-й мяч в нынешнем сезоне).



Вот только ждать в столице Испании перспективного игрока скоро не стоит. Авторитетное издание “As” через свои источники узнали о некоем джентльменском соглашении между представителями Холанда и “Боруссией”. Стороны устно договорились о том, что Эрлинг поиграет в Дортмунде до конца сезона 2021/2022. Не потому ли сам футболист постоянно говорит, что ему лестны слухи о грандах, но он не спешит покидать Германию? Любопытно, кстати, что Левандовски, экс-бомбардир “шмелей”, советует молодому конкуренту остаться в Бундеслиге, чтобы продолжать прогресс.



Впрочем, есть еще пример Джейдона Санчо. Того тоже обещали отпустить нынешним летом. И, в принципе, боссы “черно-желтых” держат слово: если за вингера кто-то отвесит крупную сумму, то его насильно удерживать не будут. Но требуется не менее 100 миллионов – громадные деньги, особенно в условиях “коронакризиса”. Тот же “Челси” пытается их наскрести, но для этого “аристократам” нужно самим сначала продать нескольких футболистов по серьезной цене.



В “Реале” и правда готовы подождать. Даже в Мадриде нет лишних денег. Но, как пишут СМИ, Флорентино Перес не собирается сидеть до 2022-го года. Его масштабная цель сейчас названа журналистами “МНН” – по аналогу с развалившимся “ВВС”. Пока что из этой звездной тройки есть только одно “Аш” – Эден Азар. Остальными должны стать Килиан Мбаппе (М) и как раз Холанд (Н). Но это требует громадных инвестиций – того же Эрлинга если и продадут в 2021-м, то не менее чем за 120 млн евро.



Безусловно, Холанд не “обречен” только на “Реал”. Тот же “Манчестер Юнайтед” может еще побороться за футболиста. В пользу этого варианта – как минимум личность тренера “красных дьяволов”. Именно Сульшер дал старт карьере земляка. Возможно, МЮ, у которого есть определенные проблемы в атаке, постарается сработать на опережение и заполучить перспективного голеадора уже этим летом?