Хаверц предпочитает уехать из Германии в межсезонье: к охоте на Кая присоединился Реал

Уже в пятницу стартует новый тур в Бундеслиге. Главным его событием станет поединок “Байера” и “Баварии”. Недаром он стал предметом спецпредложений от ведущих букмекеров : в Леверкузене играет претендент на Лигу Чемпионов с безоговорочным лидером немецкого футбола. Но еще эту встречу можно рассматривать как некие “смотрины” для Хаверца. Кая называют лучшим футболистом с немецким паспортом среди молодого поколения. Он вышел из карантина в отменной форме. Полузащитник положил по дублю в ворота “Вердера” и “Боруссии” (Менхенгладбах), а в прошлом туре, восстановившись от небольшого повреждения, забил единственный гол в игре против “Фрайбурга”. В 20 лет футболист уже вошел в топ-15 бомбардиров “аспиринщиков” за всю историю. Но, похоже, надолго он в “Байере” задерживаться не намерен.



“Бавария” известна своей философией, по которой лучшие игроки Бундеслиги, особенно талантливая молодежь с немецким паспортом, должны играть в Мюнхене. Еще в марте со стороны “Звезды Юга” было предложение Хаверцу о переходе. Каю были готовы предоставить контракт на 5 лет с годовым окладом в 8 миллионов евро. Но и тогда, и сейчас вундеркинд не хочет оставаться на родине, даже ради возможности поиграть в составе чемпиона Бундеслиги. Да и Ули Хенесс, признавая, что в “Баварии” хотели бы видеть у себя этого игрока, заявил, что из-за экономической ситуации в футболе считает такой трансфер невозможным. Тем более что в Мюнхене сейчас активизируют попытки подписать другого молодого немца, другого полузащитника атакующего плана – наконец-то вернут на родину Лероя Сане.



В целом, требования по футболисту у “Байера” не чрезмерны. В клубе понимают, что удерживать любыми силами парня глупо, он просто потеряет мотивацию, выступая за команду, уровень которой он перерос. Они выставили вполне демократичный ценник на игрока – в размере 80 миллионов. С учетом показателей Хаверца и его возраста, это прекрасная инвестиция. И список тех, кто якобы готов ее провернуть уже в межсезонье, только вырастает.



В числе претендентов есть теперь и мадридский “Реал”. Но говорить о том, что он полноценно включается в борьбу за Кая было бы преувеличением. Немец входит в число тех, за ком следят в столице Испании. Писали даже о том, что якобы были переговоры, но без особенной конкретики. Очевидно, что активизируются испанцы только в том случае, если успешно разгрузят состав. В первую очередь найдут наконец-то того, что заберет к себе такую головную боль, как Бейл с его громадным контрактом. До этого новичок из Германии банально не вписывается в нынешние возможности “королевского клуба”.



Но к тому моменту “сливочные” могут окончательно упустить Хаверца. Не исключают, что следующей остановкой для немца станет Англия. Сразу несколько ведущих клубов АПЛ высказывают интерес к подобной сделке. Возможно, преемник Баллака, как и сам Михаэль в свое время, переберется в “Челси” – только намного моложе. “Аристократам” нужен атакующий полузащитник, и в клубе хватает тех, кто считает, что уж лучше подписать Кая, чем надеяться на реанимацию карьеры Коутинью. Возможно, планам Лампарда и Абрамовича помешают конкуренты – с разной интенсивностью полузащитника из Германии “отправляют” также в “Арсенал“, “Ливерпуль” и оба клуба из Манчестера.