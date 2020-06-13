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Германия

Румменигге осторожен в прогнозах на трансферную активность Баварии в межсезонье
 13 июня 2020 00:15 |
Румменигге осторожен в прогнозах на трансферную активность Баварии в межсезонье
Сейчас “Бавария” в отменной форме. Еще раз она это подтвердила на этой неделе, пройдя в кубковый финал благодаря победы над “Айнтрахтом” из Франкфурта. В Бундеслиге “серебряная салатница” практически в кармане у “рекордмайстера”. Опасение одно: что к августу, когда вернется Лига Чемпионов, не получится сохранить этот “тонус”. Тем не менее, в Мюнхене хотят сделать и так сильную команду еще мощнее.

Карл-Хайнц Румменигге осторожен в своих прогнозах. Как отметил председатель совета директоров, в “Баварии” пока что настроены выжидать – тут будут оценивать, как поменяется трансферный рынок под воздействием коронавируса. Тем более что клубные аналитики достаточно скептичны, и не исключают, что следующий сезон сложится для “Звезды Юга” с финансовой точки зрения окажется даже сложнее, чем нынешний. Многое, по мнению Румменигге, зависит от того, как долго придется играть без зрителей – в Мюнхене всегда хорошо зарабатывали на билетах и “матчдей”, и без этого источника экономически становится все сложнее. Тем не менее, Карл-Хайнц заверяет: от работы на трансферном рынке “Бавария” не отказывается.

Из Мюнхена точно уедут некоторые игроки. Не хотят оставлять у себя Коутиньо – Филиппе уже ищет себе новое “место работы”, ведь и “Барселоне” он не особенно нужен. Также близки к трансферу Тиаго, который якобы хочет вернуться в Испанию, и Толиссо – на Корентена претендует “Манчестер Юнайтед”, у которого вообще амбициозные трансферные планы. Ходили слухи и о Люке Эрнадесе и Алабе, но их якобы чемпион Германии не хочет отпускать.

“На вход” первым трансфером станет подписание Сане. Лерой должен восполнить потерю исполнителей, указанных выше, что намерены попрощаться с “Баварией”. Правда, о Лерое пишут уже давно, но не факт, что сага близка к развязке – первые переговоры с “Сити” были еще прошлым летом. На прошлой неделе клубы снова общались, и снова без финального консенсуса. Немцы предложили за 24-летнего вингера 40 миллионов, что только рассмешило “горожан”. Те еще раз напомнили, что ниже 70 млн. евро “падать” не намерены. Не исключено, что в итоге в Мюнхене вообще решат, в нынешних условиях, дождаться 2021-го года. Тогда у игрока сборной Германии истечет контракт с англичанами, а новый он точно не намерен подписывать. Впрочем, и сам Сане, и “Бавария” якобы предпочитают продолжить поиск компромисса с “Манчестер Сити”. Лерой настолько хочет вернуться на родину, что готов пойти на сокращение на треть своих запросов по зарплате.

Флик тем временем намекнул, что не против был бы получить в распоряжение Хаверца. “Ханси” уверен, что крайне мало тренеров в мире не хотели бы иметь в своей команде такого футболиста, как Кай. Сам он лично знаком с полузащитником по сборной U-17 Германии, и отмечает “потрясающий прогресс” в “Байере”. В молодом возрасте футболист уже отличается прекрасным движением между линиями и голевым чутьем. Но, во-первых, сам игрок вроде бы, хотя и настроен уйти из Леверкузене, но при этом уехать за границу. Во-вторых, конкуренты очень активны: “Челси”, уже неожиданно выигравший спор за другого молодого нападающего, Тимо Вернера, МЮ, “Ньюкасл”, “Реал”, “Барселона”… Причем этот список, по крайней мере в слухах, только постоянно разрастается.

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