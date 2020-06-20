Гранды АПЛ заинтересовались вингером из Байера

В Германии сейчас сезон близок к развязке. Уже назван чемпион, и осталось закрыть остальные вопросы – кто останется в топ-4, и кто составит компанию “Падерборну” в его пути в Бундеслигу 2. Помимо задач клубов, оставшиеся встречи – это еще и шанс для футболистов проявить себя. Хотя из-за коронавируса так уж много денег нет даже у грандов, но все же без трансферов не обойтись. Скорее всего, нескольких игроков потеряет и “Байер”.

“Аспиринщики” пока что идут на 4-м месте в турнирной таблице, и вполне могут на нем и остаться. Кроме того, команда пробилась в финал кубка страны. Не забываем и о том, что в августе будут еще встречи в Лиге Европы. В общем, подопечные Петера Боса имеют все основания считать сезон удачным. Особенно Хаверц, лучший бомбардир команды, что сейчас на прицеле у многих грандов. Но Леверкузен также может потерять и Леона Бэйли.



Представителю экзотической Ямайки всего 22 года. Он проводит достаточно убедительный сезон. На счету Леона в 20 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги (из-за травм сыграл только такое количество) 5 голов и 3 передачи. Концовку футболист проводит в неплохой форме: именно с его передачи Хаверц забил единственный гол “Фрайбургу”, да и в последнем туре Бэйли снова проявил себя как ассистент.



Немецкий клуб не намерен удерживать игрока любой ценой. “Байер” вообще известен как место, где умеют раскрутить талантов с дальнейшей перепродажей. Вот и Леона готовы отпустить уже после завершения нынешнего сезона. Но при этом установлен ценник в 50 миллионов евро. Немало, но, с другой стороны, вингеру всего 22, а он уже отыграл 87 матчей в Бундеслиге (за 4 сезона – до этого блистал в “Генке”) и имеет впечатляющую статистику: 19 голов и 12 передач. К этому нужно прибавить 8 голов в 28 матчах еврокубков.



Именно не самый высокий ценник делает трансфер Бэйли более реальным. Да, Хаверц всеми признанный как более талантливый. Но при этом и стоимость Кая выше на десятки миллионов. Из-за этого тинэйджер может остаться в Леверкузене. А вот к Леону присматриваются настоящие гранды.



Среди прочего, Бэйли может отправиться в “Манчестер Сити”. Даже Гвардиола признал, что Лерой Сане не продлил контракт и покинет “Этихад”, как только с потенциальным покупателем достигнут договоренности по цене. Скорее всего, парень вернется на родину, в “Баварию”. И “горожане” намерены приобрести кого-то на освободившееся место в составе. Еще молодой, способный прогрессировать ямаец выглядит интересным вариантом для Пепа. Правда, первым делом “Сити” планирует наконец-то закрыть проблему в центре обороны.



Не самой высокой активностью соседей в переговорах с “Байером” может воспользоваться “Манчестер Юнайтед”. На “Олд Трафорде” планируют укрепить группу атаки, и слухи сватают на в состав команды или Джейдона Санчо, или Джека Грилиша. Но оба креативных полузащитника не дешевы – даже Гвардиола сетовал, что лидера “Астон Виллы” даже его клубу приобрести не по карману. Эд Вудворд не так давно заявлял, что не стоит от “красных дьяволов” ждать мега-трансферов. То есть вряд ли тот же Санчо вписывается в бюджет этого лета. А вот Леон – вполне.



Вариант с приглашением Бэйли якобы нравится Сульшеру. Уле-Гуннар, конечно же, не отказался бы от того, чтобы в его распоряжении поступил Грилиш, а еще лучше Джейден. Но он тоже понимает, где работает, и как долго МЮ проворачивает сделки. Если прибудет хотя бы ямаец, уже будет неплохо.



Считался претендентом на вингера и “Челси”. Но “аристократы” и так потратились на Зиеша и Вернера, да и сейчас поглощены торговлей вокруг защитника, Чилуэлла. Вряд ли летний трансферный бюджет предусматривает еще и 50 миллионов на ямайца.