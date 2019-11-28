Милан начинает поиск нового нападающего“Милан” в последние годы “тренирует” нервы своих болельщиков. Команда, которая относительно недавно выигрывала Лигу Чемпионов, не может никак даже просто вернуться в турнир. А нынешний сезон провальный даже на общем негативном фоне. И смена тренера толком ничего не дала – 1 победа в 6 матчах при 3 поражениях. Сезон пытаются спасти, и в январе должны появиться новички. В том числе и новый нападающий.

У “красно-черных” хватает проблем, но одна из главных – ужасная результативность. Безусловно, нападающие это футболисты, по умолчанию зависимые от партнеров. Но все же когда амбициозная команда забивает менее гола в среднем за игру, претензии точно будут. Серьезно сдали Пентек (3 гола, причем 2 с пенальти) и Пакета (только 1 голевая передача). Ничего не показал вернувшийся в Италию Анте Ребич, что выходит в основном на замены. Неплох Рафаэл Леау, но юный португалец явно не готов становится лидером атак “россонери”.



Исправить ситуацию может помочь мадридский “Реал”. В “сливочных” вторую молодость переживает Карим Бензема. А вот остальные нападающие из обоймы пока что разочаровывают. Не оправдывает свою высокую стоимость Лука Йович, который, похоже, просто не понимает требований Зидана. Не верит Зинедин и в Мариано Диаса. Флорентино Перес, скорее всего, охотно отпустит кого-то из них в аренду, чтобы обеспечить парням игровую практику.



Все еще актуальным остается вариант с Ибрагимовичем. Златан продолжает окружать себя слухами и “дутыми” новостями. Его переход в “Хаммарбю” оказался превращением в совладельца этого шведского клуба. Сам же скандинав вроде бы склоняется к возвращению в Италию, но пока что не договорился о зарплате. “Ибра”, по инсайдерским данным, хочет до лета заработать 3 миллиона. “Милан” же дает на 1 меньше, но готов подписать контракт до 2021-го.



На “Сан-Сиро” может перебраться Манджукич. Марио снова отдаляется от перехода в МЮ – там якобы разочаровались формой возрастного хорвата, который уже давненько не играет. Но у форварда хватает предложений, от “Интера” (Майами) и до дортмундской “Боруссии”, и понятно одно: в Турине он точно не останется, ведь Сарри не доверяет вице-чемпиону мира напрочь. “Милан” якобы пытается убедить форварда не покидать в январе Италию. Но какие у них есть аргументы, чтобы Манджукич перебрался именно в их состав? Особенно после того, как на “Сан-Сиро” год назад провалился другой ветеран “Старой Синьоры”, Игуаин.



Не скрывают в клубе интерес к Оливье Жиру. Француз остается ударной “девяткой” французской сборной. Но в клубе сейчас Лэмпард намного больше доверяет юному Абрахаму, а тот отблагодарил десятком голов в АПЛ. Жиру не раз уже намекал на желание, если статус запасного не изменится, уйти уже в январе. И вроде бы не против отправится в Италию, но только хотел бы получить контракт до лета 2022 года. “Милан” пока что готов подписать соглашение лишь на полтора года.