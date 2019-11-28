Милан начинает поиск нового нападающего

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
?Расистский скандал на Украине: как были наказаны «Динамо» и Тайсон
fanat.ua » Новости » Италия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
12.01.2020 20:00
Рома - Ювентус
» Продажа билетов онлайн
11.01.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Монако
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 15:00
Спортинг - Порту
» Продажа билетов онлайн
05.01.2020 14:00
Запорожье - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.12.2019 18:05
Динамо Харьков - Донбасс. Хоккей
» Продажа билетов онлайн
22.12.2019 14:00
Запорожье - Черкаські мавпи. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
21.12.2019 13:50
Динамо Харьков – Ледяные Волки (Киев). Хоккей
» Продажа билетов онлайн
20.12.2019 18:00
Запорожье - Киев-Баскет. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Значок "Алькоркон" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Алькоркон"

Подробнее...
Значок "Црвена Звезда" Белград

Подробнее...
Пазл "Ливерпуль 2018-19" (А3)

Подробнее...
Значок "СС Алагоано" Масейо

Подробнее...
Значок "Искра Римаржов"

Подробнее...
Значок "Афтурелдинг" Мосфедльсбайр

Подробнее...
Значок "Аустрия" Лустенау

Подробнее...
Значок "Арда" Кырджали

Подробнее...
Значок "Хайдук" Сплит

Подробнее...
Значок "Тана Формасьон" Антананариву

Подробнее...
Пазл "Неймар" (А3)

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Италия

Милан начинает поиск нового нападающего
 28 ноября 2019 14:05 |
Милан начинает поиск нового нападающего
Милан начинает поиск нового нападающего“Милан” в последние годы “тренирует” нервы своих болельщиков. Команда, которая относительно недавно выигрывала Лигу Чемпионов, не может никак даже просто вернуться в турнир. А нынешний сезон провальный даже на общем негативном фоне. И смена тренера толком ничего не дала – 1 победа в 6 матчах при 3 поражениях. Сезон пытаются спасти, и в январе должны появиться новички. В том числе и новый нападающий.

У “красно-черных” хватает проблем, но одна из главных – ужасная результативность. Безусловно, нападающие это футболисты, по умолчанию зависимые от партнеров. Но все же когда амбициозная команда забивает менее гола в среднем за игру, претензии точно будут. Серьезно сдали Пентек (3 гола, причем 2 с пенальти) и Пакета (только 1 голевая передача). Ничего не показал вернувшийся в Италию Анте Ребич, что выходит в основном на замены. Неплох Рафаэл Леау, но юный португалец явно не готов становится лидером атак “россонери”.

Исправить ситуацию может помочь мадридский “Реал”. В “сливочных” вторую молодость переживает Карим Бензема. А вот остальные нападающие из обоймы пока что разочаровывают. Не оправдывает свою высокую стоимость Лука Йович, который, похоже, просто не понимает требований Зидана. Не верит Зинедин и в Мариано Диаса. Флорентино Перес, скорее всего, охотно отпустит кого-то из них в аренду, чтобы обеспечить парням игровую практику.

Все еще актуальным остается вариант с Ибрагимовичем. Златан продолжает окружать себя слухами и “дутыми” новостями. Его переход в “Хаммарбю” оказался превращением в совладельца этого шведского клуба. Сам же скандинав вроде бы склоняется к возвращению в Италию, но пока что не договорился о зарплате. “Ибра”, по инсайдерским данным, хочет до лета заработать 3 миллиона. “Милан” же дает на 1 меньше, но готов подписать контракт до 2021-го.

На “Сан-Сиро” может перебраться Манджукич. Марио снова отдаляется от перехода в МЮ – там якобы разочаровались формой возрастного хорвата, который уже давненько не играет. Но у форварда хватает предложений, от “Интера” (Майами) и до дортмундской “Боруссии”, и понятно одно: в Турине он точно не останется, ведь Сарри не доверяет вице-чемпиону мира напрочь. “Милан” якобы пытается убедить форварда не покидать в январе Италию. Но какие у них есть аргументы, чтобы Манджукич перебрался именно в их состав? Особенно после того, как на “Сан-Сиро” год назад провалился другой ветеран “Старой Синьоры”, Игуаин.

Не скрывают в клубе интерес к Оливье Жиру. Француз остается ударной “девяткой” французской сборной. Но в клубе сейчас Лэмпард намного больше доверяет юному Абрахаму, а тот отблагодарил десятком голов в АПЛ. Жиру не раз уже намекал на желание, если статус запасного не изменится, уйти уже в январе. И вроде бы не против отправится в Италию, но только хотел бы получить контракт до лета 2022 года. “Милан” пока что готов подписать соглашение лишь на полтора года.

Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
18.12.2019 21:00
Олимпиакос – Химки (баскетбол)
» Бесплатный прогноз
18.12.2019 21:00
Барселона – Реал (Мадрид)
» Бесплатный прогноз
18.12.2019 19:00
ЦСКА – Црвена Звезда (баскетбол)
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
16.12.2019 21:45
Кальяри — Лацио
Сравнение ставок » Трансляция
16.12.2019 14:00
Жеребьёвка Лиги Европы — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция
16.12.2019 13:00
Жеребьёвка Лиги чемпионов — онлайн-трансляция
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
1 сентября 2019
Заря - Динамо Киев 2:2
Заря - Динамо Киев 2:2
17 апреля 2019
Лацио - Удинезе 2:0
Лацио - Удинезе 2:0
17 апреля 2019
Днепр-1 - Шахтер 0:2
Днепр-1 - Шахтер 0:2
17 апреля 2019
Ингулец - Заря 2:1
Ингулец - Заря 2:1

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Италия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2019. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте