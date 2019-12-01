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Италия

Интер хочет зимой приобрести опытного центрального полузащитника
 1 декабря 2019 02:55 |
Интер хочет зимой приобрести опытного центрального полузащитника
В этом сезоне хватает как разочарований, так и открытий. А вот об “Интере” можно сказать, что он оправдывает высокие ожидания. Летом и ждали, что Антонио Конте, придя в новый клуб, бросит серьезный вызов “Ювентусу”. Так и получается – “нерадзурри” стараются не отставать от “Старой Синьоры” в борьбе за “скудетто”, причем одновременно достойно выглядит в крайне непростой группе Лиге Чемпионов. Но при этом “Граф” снова подтверждает свое реноме максималиста, и не раз уже заявил, что его не устроило полностью работа на трансферном рынке зимой. Наставник ожидает, что в январе он получит еще нескольких классных футболистов.

Есть ряд позиций, которыми доволен даже Конте. У него образовался по-настоящему убойный дуэт форвардов – Лаутаро Мартинес с Лукаку классно взаимодействуют. И то из-за травмы Алексиса Санчеса запасной форвард “на подхват” точно не помешает. Вряд ли нуждается клуб в голкипере, имея Хандановича, да и в защите хватает мастеров. Вот где бы не помешали новые игроки, так это в полузащите. Особенно с учетом того, насколько серьезно травмирован Сенси, оставивший отличное впечатление своими выступлениями в составе “сине-черных” после перехода.

Следом за Лукаку и Санчесом из Манчестера могут “выписать” и Матича. Неманья провел в этом сезоне только 3 матча в составе МЮ в АПЛ, и это, безусловно, не нравится опытному полузащитнику. Он не скрывает желания уйти уже в январе в клуб, где будет играть. Серб практически не тренируется с “красными дьяволами” и пропустил ужин клуба ради посиделок с Патриком Кутроне. Другим претендентом на хавбека считается “Атлетико”, который тоже готов выложить за 32-летнего футболиста 25-30 миллионов. Но планы итальянцев и испанцев может спутать возвращение к работе Моуринью. Матич явно не прочь поработать с Жозе в 3-м клубе – он настолько уважает “Особенного”, что назвал выстроенный на родине стадион в его честь. Вопрос в том, интересен ли хавбек “Тоттенхэму”.

Возможно, ставку сделают на другого опытного хавбека, Артуро Видаля. Чилиец в этом сезоне приносит много пользы “Барселоне”, у него 4 гола в 9 турах. Но он в Каталонии имеет статус резервиста, и, как правило, выходит только на замену. И это ему не нравится – футболист прямо заявил, что расстраивается, не выходя на поле. И если к Рождеству не будет ощущать себя нужным “сине-гранатовым”, то будет искать место, где получится почувствовать снова важным игроком (а Конте Артуро ценил в “Ювентусе”). Правда, эксперты считают, что вряд ли хавбека так просто отпустят – Эрнесто Вальверде высоко оценивают пользу, которую приносит ветеран. А “Барселона” намерена соглашаться на трансфер только в том случае, если взамен из Милана прибудет или Лаутаро Мартинес, или Шкриниар.

Не забыли и о Кевине Строотмане. Полузащитника думали купить у “Марселя” еще летом, когда избавлялись от Наинголлана. Сейчас в “Олимпике” 29-летний голландец очень неплох. Но французский клуб уже намекнул на свою готовность продать футболиста. И “Интер” раздумывает о возможности вернуть исполнителя, что в свое время выступал на достойном уровне в “Роме”. Но за него придется побороться с соседним “Миланом” (хотя тот больше сосредоточен на нападающем), да и другие потенциальные покупатели к январю могут подтянуться.

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