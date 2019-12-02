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Италия

Интер и Ювентус нацелены на подписание воспитанника Ромы
 2 декабря 2019 16:06 |
Интер и Ювентус нацелены на подписание воспитанника Ромы
Одним из лидеров нынешней “Ромы” можно назвать Лоренцо Пеллегрини. Полузащитнику всего лишь 23 года, но он показывает отличный футбол. И вполне возможно, что уже в 2020-м году он сменит клуб. Парнем, которого Роберто Манчини привлекает в сборную Италии, интересуются сильные и богатые клубы. А у нынешнего руководства “волков” нет правила удерживать футболистов любой ценой – если за игрока дают хорошие деньги, его охотно продают.

Пеллегрини только недавно вернулся после тяжелой травмы. В конце сентября он сломал во время поединка с “Лечче” пятую плюсневую кость. Пришлось перенести даже операцию, и вместо анонсированных изначально 4-5 недель Лоренцо выбыл практически на 2 месяца. Но все же молодой спортсмен смог быстро набрать форму после перелома стопы. В первом же поединке после возвращения именно с его паса Смоллинг открыл счет в поединке против “Брешиа”. С “Истанбулом” полузащитник отметился уже 2 ассистами, а с “Вероной” смог отыграть полный матч. И снова помог своей передачей отличиться – на этот раз Джастину Клюйверту на 17-й минуте.

Лоренцо считается одним из главных талантов Кальчо. Он, возможно, находится немного в тени таких звезд, как Кьеза и Дзаньоло. Но в Риме уроженца “Вечного города”, который находится в структуре “джалоросси” с 11 лет, обожают. Но повторит ли он путь Тотти и Де Росси, всю свою карьеру посвятив исключительно одной команде?

Пеллегрини может похвастаться отличной статистикой. Даже сыграв только 8 матчей Серии А, он уже стал автором 6 голевых передач. К своим 23 годам у него 12 выступлений за сборную Италии (за которую Лоренцо дебютировал еще в 2017-м году), в том числе 3 в рамках евроквалификации. В сентябре полузащитник забил важнейший, победный гол Армении в Ереване.

Полузащитника не очень хотят отпускать. Но контракт футболиста содержит пункт о клаусуле. Клуб, который будет готов выложить 30 миллионов, сможет забрать Пеллегрини у “волков”. Для такого игрока, с учетом возраста и опыта, ценник не кажется завышенным. И хватает даже в Серии А тех, кто готов выложить необходимую сумму.

Писали, что Лоренцо входил в список пожеланий Антонио Конте еще на стадии его весенних переговоров с “Интером”. Сейчас “нерадзурри” задумались о новом усилении состава в январе, чтобы усилить позиции в борьбе за “скудетто”. Рассматриваются опытные игроки типа Видаля и Матича. Но, возможно, “Граф” сумеет убедить работодателей, что намного более молодой Пеллегрини принесет в перспективе намного больше пользы?

С “черно-синими” готов конкурировать “Ювентус”. “Старая Синьора” традиционно привыкла укрепляться за счет ослабления потенциальных конкурентов в Италии. В свое время из Рима в Турин перебрался Пьянич. Теперь по этому же пути может проследовать и Пеллегрини. Помимо Лоренцо, чемпион также интересуется и Николо Дзаньоло. Молодых талантов намерены пригласить летом, но если будет реальная угроза, что Лоренцо может перебраться к конкуренту из Италии, “Ювентус” может и активизироваться.

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