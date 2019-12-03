Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Серии А по итогам сезона 2018/19. 2 декабря в Милане состоялась церемония вручения призов Gran Gala del Calcio лучшим футболистам, тренерам, судьям, а также менеджерам сезона 2018/19 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов.



В сезоне 2018/19 Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» в Серии А 31 матч, забил 21 мячей и отметился восемью голевыми передачами.



Лучший вратарь: Самир Ханданович («Интер» Милан).



Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Александр Коларов («Рома»).



Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич («Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта»), Николо Барелла («Кальяри», летом перешёл миланский в «Интер»).



Лучшие нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Дуван Сапата («Аталанта»), Фабио Квальярелла («Сампдория»).



Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду («Ювентус»).



Лучшая команда: «Аталанта»



Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).



Лучший арбитр: Джанлука Рокки



Лучший молодой игрок Серии B: Сандро Тонали («Брешия»).



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