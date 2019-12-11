Анчелотти отправлен в отставку с поста главного тренера «Наполи»

«Наполи» после разгромной победы над «Генком» в Лиге чемпионов всё же решил объявить от отставке главного тренера Карло Анчелотти.

«Наполи» решил снять с должности главного тренера первой команды Карло Анчелотти. Отношения дружбы и взаимного уважения между клубом, его президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.



На пост главного тренера «Наполи» итальянские СМИ активно сватают бывшего наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо. О его назначении может быть объявлено уже сегодня, 11 декабря.



Сам Карло Анчелотти может в ближайшее время возглавить лондонский «Арсенал».



Напоминаем, что в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» на своём поле разгромил бельгийский «Генк» 4:0. Данная победа позволила итальянскому клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места. В чемпионате Италии «Наполи» после 15 туров имеет в своём активе 21 очко и занимает седьмую позицию в турнирной таблице.



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