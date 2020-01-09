Лацио получил штраф за расистские выкрики фанатов в адрес Балотелли

FANAT
Магазин Матчи Видео Онлайн 1xbet JohnnyBet
?Деньги, которые Федерация футбола Украины получала от УЕФА, выводились через офшоры
fanat.ua » Новости » Италия
 

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА

EURO2020

Лига наций УЕФА

На что поставить?

Каталог магазинов
Интернет-магазин
Спорт-бренды
Новости
Украина
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Россия
Лига Чемпионов
Лига Европы
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Фан-новости
Другое
Не футбол
Футбол онлайн
Азарт
Украина
Турниры
Медиа
Информация
Билеты на футбол
Футбольные опросы
Футбол и юмор
Ссылки
Сайт
Партнерские товары
Поиск на сайте
  Билеты футбол 
20.02.2020 19:55
Шахтер - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
31.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Днепр. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
24.01.2020 19:30
Харьковские Соколы - Запорожье. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
22.01.2020 19:00
Харьковские Соколы - Прометей Камянское. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
19.01.2020 18:30
Реал Мадрид – Севилья
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:30
Герта - Бавария
» Продажа билетов онлайн
18.01.2020 15:00
Спортинг - Бенфика
» Продажа билетов онлайн
17.01.2020 18:00
Запорожье - Николаев. Баскетбол
» Продажа билетов онлайн
12.01.2020 20:00
Рома - Ювентус
» Продажа билетов онлайн
11.01.2020 20:00
Пари Сен-Жермен - Монако
» Продажа билетов онлайн

Опрос
Чемпионат какой страны Вам интересен?
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Греция
Грузия
Дания
Казахстан
Молдавия
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
результаты

Интернет-магазин

Подробнее...
Календарик "Сборная Украины" (2020 год)

Подробнее...
Значок "ЭНИ Дигенис Ипсона"

Подробнее...
Значок "Этникос" Ахна (старый лого)

Подробнее...
Значок "Соннам Ильва Чунма"

Подробнее...
Значок "Мусан Салама" Пори

Подробнее...
Значок "Гонконг Пегасус" (старый лого)

Подробнее...
Значок "Гонконг Рейнджерс"

Подробнее...
Значок "Яучиммон" Гонконг

Подробнее...
Значок "Поморие"

Подробнее...
Значок "Скуларс Интернейшл" Вест-Бэй

Подробнее...
Значок "Кайман Брак"

Подробнее...
Значок "Ист энд Юнайтед"

перейти в магазин все новинки

  Наши партнеры 
BestBkSites - сравнительные прогнозы на спорт с анализом.

Football-prognozi - профессиональные прогнозы на футбол от Молотова.

Футбол - это не только победы Настольный флажок Барселона
Настольный флажок "Барселона"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Боруссия Дортмунд
Настольный флажок "Боруссия Дортмунд"
Цена: 45.61 грн.
Настольный флажок Ювентус Турин
Настольный флажок "Ювентус Турин"
Цена: 45.61 грн.

Италия

Лацио получил штраф за расистские выкрики фанатов в адрес Балотелли
 9 января 2020 09:38 |
Лацио получил штраф за расистские выкрики фанатов в адрес Балотелли
Скандал с участием болельщиков Лацио и форварда Брешии Марио Балотелли не обошелся без наказания для римского клуба.

"Орлы" получили штраф в размере 20 тысяч евро, информирует сайт Дисциплинарного комитета Серии А.

Фанаты Лацио неоднократно выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего Брешии Марио Балотелли во время очной встречи в 18 туре чемпионата Италии. Игрок "ласточек" пожаловался главному арбитру на поведение зрителей, и поединок был остановлен на несколько минут. Санкции не ограничатся штрафом, комитет собирается продолжить тщательное расследование инцидента и идентифицировать правонарушителей.

Напомним, именно Балотелли открыл счет в матче против Лацио, однако Брешия не смогла удержать даже ничью – 1:2.
Другие новости раздела:

все новости раздела...

Читайте также:


  На что поставить 
09.01.2020 22:15
Торино – Дженоа
» Бесплатный прогноз
09.01.2020 21:00
Барселона – Атлетико
» Бесплатный прогноз

  Онлайн трансляции 
09.01.2020 21:00
Барселона — Атлетико М
Сравнение ставок » Трансляция
08.01.2020 22:05
ПСЖ — Сент-Этьен
Сравнение ставок » Трансляция
08.01.2020 21:00
Валенсия — Реал Мадрид
Сравнение ставок » Трансляция

 Видео Видео 
6 января 2020
Наполи - Интер 1:3
Наполи - Интер 1:3
5 января 2020
Рома - Торино 0:2
Рома - Торино 0:2
5 января 2020
СПАЛ - Верона 0:2
СПАЛ - Верона 0:2
5 января 2020
Брешия - Лацио 1:2
Брешия - Лацио 1:2

Футбольные турниры

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ





 ПАРТНЕРСКИЕ ТОВАРЫ 
Настольный футбол для взрослых в Украине

Настольный футбол для взрослых в Украине

 		Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

Аэромяч RongXin для домашнего футбола с подсветкой 18 см аккумулятор (RX3381B)

 		Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

Мужские наручные часы футбольный клуб Ливерпуль (Men 65 silver Liverpool FC)

все партнерские товары


 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 


Плакат "Сборная Украины: 14-10-2019" (45х32)
Цена: 36.81 грн

Настольный флажок "Ливерпуль" (24х12)
Цена: 45.61 грн

Чашка "Ювентус" Турин
Цена: 138.67 грн

Подпишись на telegram канал
fanat.ua » Новости » Италия
Реклама на сайте     О проекте

Украиа Россия Англия Германия Испания Италия Франция Португалия Нидерланды Турция Бразилия


Fanat.UA © 2000-2020. При использовании материалов сайта ссылка на fanat.ua обязательна.
КонтактыРеклама на сайте