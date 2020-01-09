Лацио получил штраф за расистские выкрики фанатов в адрес Балотелли

Скандал с участием болельщиков Лацио и форварда Брешии Марио Балотелли не обошелся без наказания для римского клуба.

"Орлы" получили штраф в размере 20 тысяч евро, информирует сайт Дисциплинарного комитета Серии А.



Фанаты Лацио неоднократно выкрикивали расистские оскорбления в адрес нападающего Брешии Марио Балотелли во время очной встречи в 18 туре чемпионата Италии. Игрок "ласточек" пожаловался главному арбитру на поведение зрителей, и поединок был остановлен на несколько минут. Санкции не ограничатся штрафом, комитет собирается продолжить тщательное расследование инцидента и идентифицировать правонарушителей.



Напомним, именно Балотелли открыл счет в матче против Лацио, однако Брешия не смогла удержать даже ничью – 1:2.

