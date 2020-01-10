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Италия

Антонио Конте намерен укрепить состав Интера в январе за счет футболистов из АПЛ
 10 января 2020 14:19 |
Антонио Конте намерен укрепить состав Интера в январе за счет футболистов из АПЛ
Итальянские клубы достаточно активны. “Ювентус” выиграл спор за открытие нынешнего сезона, Кулусевски. “Милан” выиграл другой громкий спор – за право подписать Ибрагимовича. Даже борцы за выживания типа “Дженоа” укрепляют состав. А вот у “Интера” пока что из трансферов только приезд Габигола, чья аренда на родину завершена. Это явно не то, чего ждет Конте. Антонио не раз публично говорил о том, что команда была недостаточно усилена летом, и высказывал убеждение, что этот недочет будет исправлен зимой. Предыдущие годы тренер провел в Англии, и сейчас делает акцент на приглашении новичков оттуда. Тем более что ставка на Лукаку более чем сработала. Интересно, что “Графу” нужны его бывшие подопечные по “Челси”.

Первым зимним полноценным новичком “нерадзурри” может стать Оливье Жиру. Для “Челси” 33-летний француз уже стал откровенным балластом. Он не хочет оставаться в Лондоне и рисковать пропустить Евро, да и “аристократы”, которые ищут новичков, не намерены удерживать ветерана, у которого контракт и так летом истечет. По данным СМИ, форвард уже согласовал все условия персонального соглашения с “Интером” до 2022-го года. Осталось договориться о сумме компенсации – итальянцы предлагают 4-5 млн., англичане просят удвоить отступные.

Вместе с Жиру может переехать в Милан и Маркос Алонсо. Фрэнк предпочитает слева ставить Эмерсона, и просит руководство клуба вернуть универсала Аке, что может сыграть как в центре, так и на фланге. При этом под руководством итальянского менеджера 29-летний испанец выдавал свои лучшие годы в карьере, когда считался одним из лучших фланговых футболистов мира. Да и сейчас, сыграв только 8 раз в АПЛ, Алонсо и забил, и отдал 3 передачи. Конте уверен, что Маркос снова выйдет на свой максимум, и “пробивает” аренду футболиста с опцией выкупа.

Не забывают на “Джузеппе Меацца” и о Кристиане Эриксене. Именно на сегодня, по данным итальянских журналистов, намечена встреча представителей клуба с агентом – тот выслушает предложение о личном контракте на 4 года. Пока что основным вариантом для 27-летнего датчанина, интерес к которому публично подтвердил Беппе Маротта, остается уход из “Тоттенхэма” летом, свободным агентом. Но “шпоры” хотят продать датчанина сейчас, пока есть шанс получить за него хотя бы 25 миллионов. Скорее всего, “нерадзурри” охотно выложат такие деньги за мастера высочайшего уровня в расцвете сил. Но они – далеко не единственный претендент на плеймейкера, и эта сага вполне может тянуться и до полуночи 31-го числа.

Следом за Лукаку в “Интер” может перебраться и Эшли Янг. К слову, и до Ромелу были те, кто проследовал по пути с “Олд Траффорд” на “Джузеппе Меацца”, достаточно вспомнить Видича. Да, 34-летнего англичанина, который остается капитаном, не хотят отпускать, и даже предложили ветерану годичный контракт. Но он якобы с энтузиазмом воспринял вариант напоследок поиграть в Италии, под рукой у Конте. Янг уже отказался от первого предложения со стороны МЮ и готовится к переговорам с итальянцами. Но не исключено, что таким образом Эшли намерен просто оказать давление на руководство “красных дьяволов”, чтобы получить улучшенные условия.

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