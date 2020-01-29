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Италия

Эриксен подписал контракт с «Интером»
 29 января 2020 11:38 |
Эриксен подписал контракт с «Интером»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен подписал контракт с миланским «Интером».

Сумма трансфера за 27-летнего игрока сборной Дании оценивается в 20 миллионов евро с учётом различных бонусов, сообщают итальянские СМИ. Срок контракта с Эриксеном рассчитан до конца июля 2024 года, сообщает официальный сайт миланского клуба. В новом клубе Кристиан будет выступать под 24-м номером, а его оклад должен составить порядка 10 миллионов евро.

Напоминаем, что ранее «Интер» подписал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, а также арендовал полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.

В этом сезоне Кристиан Эриксен провёл за «Тоттенхэм» во всех турнирах 28 матчей, забил три мяча и отметился тремя голевыми передачами.

© Liveresult.ru
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