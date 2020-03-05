Ирвинг Лосано может перебраться в Англию летом

Одним из самых перспективных переходов прошлого лета было подписание “Наполи” Ирвинга Лосано. За мексиканца выложили немалые 45 миллионов, но пока что это не принесло ни малейшего КПД. Кажется, стороны готовы распрощаться при малейшей возможности и ждут лета. Тогда вингер должен попытаться перезагрузить карьеру. Вот только где именно?

“Чаки” считался одним из самых перспективных футболистов европейского футбола. Лосано прибыл в ПСВ из “Пачуки” в 2017-м году. И сразу стал “разрывать” Эредивизию: 17 голов и 12 передач в дебютном сезоне. К парню сразу появилось немалое внимание, но поначалу гранды не спешили забирать к себе Ирвинга, даже после голов за сборную, в том числе и на чемпионате мира. Но в прошлом сезоне футболист убедил, что стабильно результативен – те же 17+12 в чемпионате Голландии, 4 мяча в Лиге Чемпионов. В межсезонье за него борьба велась уже всерьез, и “партенопеи” пришлось расстаться с весомыми для себя 45 миллионами, чтобы заполучить перспективного новичка.



Лосано стал заложником ситуации в “Наполи”. Торги за футболиста затянулись, и он присоединился к итальянскому клубу только 23-го августа, после начала сезона. Тем не менее, дебютировал мексиканец просто отлично, забив в первом же своем поединке, и кому – “Ювентусу”… После этого осенью новичок выдавал голевую передачу в игре с “Миланом” и отличился мячом в ворота “Милана”. Но на этом его подвиги в команде из “Сан-Паоло” и закончились. Постепенно при Гаттузо вингер превратился в запасного, более того, почти не появляется в последнее время на поле. После середины января Ирвинг сыграл только в 1 поединке – появился на 15-20 минут в игре с “Лечче”. Это явно не то, что ожидают от футболиста с 45-миллионным ценником.



Анчелотти снова нужен этот игрок. Именно Карло был главным инициатором приглашения мексиканца. При этом тренере Лосано более-менее стабильно выходил со стартового свистка. И сейчас итальянец, кажется, готов возобновить сотрудничество. Он уже обосновался в “Эвертоне“, и, даже придя в клуб в разгар сезона, помог его ощутимому прогрессу. Сейчас Карлетто с его громадным опытом побед готов строить команду, что сможет бороться за трофеи всерьез. И ее частью хотел бы видеть Ирвинга. С подачи менеджера “ириски” уже готовы начать переговоры по переезду мексиканца на “Гудисон” уже в середине лета. Вряд ли в “Наполи” будут против – тут уже ставят крест на футболисте, и надеются хотя бы частично компенсировать себе расходы, что были понесены на его приглашение. Хотя вряд ли даже в Англии за мексиканца готовы платить столько же, сколько итальянцы выложили прошлым летом.



Есть и другие желающие в АПЛ. Считается, что за ситуацией с Ирвингом следит “Вулверхэмптон“. В составе этой команды одним из лидеров по праву считается Рауль Хименес и, возможно, он замолвил слово перед руководством за своего земляка. Кроме того, “волки” умеют реанимировать молодых игроков, в которых разочаровываются другие клубы – чего стоит только ренессанс на “Молиньо” Адамы Траоре, что считается одним из открытий текущего сезона. Называют в числе конкурентов для “Эвертона” в споре за подписание Лосано и “Вест Хэм“, что не экономит на новичках. Но для начала “молотобойцам” нужно выжить в АПЛ – вряд ли вингер захочет играть за этот клуб в Чемпионшипе даже после провала в Серии А.